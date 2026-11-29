İHH Arama Kurtarma Eğitmeni Cihat Kaptan, yardım çağrısının geciktirilmemesi ve hipotermiye karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Mahsur kalanların kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışarak zaman kaybetmemesi gerektiğini belirten Kaptan, 112 ve AFAD’a haber verilmesini istedi. İlk 24 saatin önemine dikkat çeken Kaptan, “Arama kurtarmada ilk 24 saat çok önemli. Bazen insanlar kendi imkanlarıyla kurtulabilmek düşüncesiyle beklemeyi tercih edebiliyor. Ancak kesinlikle böyle davranılmamalı. Arama çalışmalarında öncelikle patika yollar kontrol ediliyor. Mahsur kalanlar patika yollara çıksın” dedi. Hipotermiye karşı vücut ısısının korunması gerektiğini belirten Kaptan, araçta motorla ısınırken yakıtın tükenme ihtimalinin de hesaba katılması gerektiğini söyledi. Kıyafetlerle soğuktan korunulmasını ve uygun koşullarda güvenli alanda ateş yakılmasını öneren Kaptan, “Böyle bir durumda öncelik insanların, özellikle de çocukların hayatını korumaktır” dedi. Güvenli bir noktada sabit kalmanın arama çalışmalarını kolaylaştıracağını belirten Kaptan, “Hareket etmeye başladıktan sonra kişinin nereye gideceğini tahmin etmek zorlaşıyor. Sabit bir noktada kaldığında ise arama kurtarma ekiplerinin kendisine ulaşması çok daha kolay oluyor” dedi.

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