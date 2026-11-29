Sayıştay’ın BELPLAS’a ilişkin 2025 yılı denetim raporu, şirketin mali kaynaklarını kullanırken hizmet önceliklerini gözetmediğini tespit etti. BELPLAS’a, vergi ve SGK borçlarını zamanında ödemediği için 7 milyon 808 bin TL gecikme zammı yansıtıldı. Yıl sonunda vergi ve SGK borçlarını kapatan şirketin piyasaya olan borcu ise 67 milyon 892 bin TL olarak kayıtlara geçti. Şirketin diğer borç kalemleriyle birlikte 16 Temmuz 2025 itibarıyla toplam borcunun 85 milyon 721 bin TL yapıldığı belirlendi. Sayıştay, borcu bulunmasına rağmen BELPLAS'ın spor kulüplerine sponsor olduğunu ortaya çıkardı. Şirket, aynı dönemde 3 farklı amatör spor kulübüne sırasıyla 28,5 milyon TL, 2 milyon TL ve 10 milyon TL olmak üzere toplam 40,5 milyon TL ödeme yaptı. Sayıştay, kamu kaynağı kullanan şirketlerin kaynaklarını etkin kullanmak zorunda olduğunu hatırlattı.

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