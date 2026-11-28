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Amasya'da hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 642 öğrenci için icazet merasimi gerçekleştirildi. Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen programda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler bir araya geldi.

642 HAFIZ İÇİN İCAZET MERASİMİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, hafızların salona girmesiyle devam etti. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Hafızlık eğitimlerini tamamlayan 642 öğrenci için düzenlenen merasim, anlamlı anlara sahne oldu.

SALONA FİLİSTİN BAYRAĞI ASILDI

İcazet merasiminde Gazze'deki Filistinliler de unutulmadı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla spor salonuna Filistin bayrağı asıldı. Böylece 642 hafızın icazet sevinciyle Gazze'ye yönelik dayanışma mesajı aynı programda buluştu.