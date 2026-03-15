Baykar'dan ölmeyen kamikaze: K2 Kamikaze İHA gökyüzünde

Türk savunma sanayii, insansız sistemler alanındaki kabiliyetlerini yeni bir platformla daha genişletiyor. Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA, yapılan uçuş testleriyle sahaya çıktı. Sınıfının en büyük platformlarından biri olarak geliştirilen K2, çoklu İHA koordinasyonu ve maliyet etkin operasyon anlayışıyla dikkat çekiyor. Beş K2 Kamikaze İHA, iki gün boyunca Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirdiği formasyon uçıuşlarını başarıyla tamamladı.
Türk savunma sanayiinde insansız hava araçları alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA), ezberleri bozacak akıllı sürü otonomisi testleriyle ilk kez sahneye çıktı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, maliyet etkin savunma çözümleri geliştirme stratejisi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen K2 Kamikaze İHA, otonomi, yapay zekâ ve formasyon yeteneklerini sergilediği testlerle sahaya çıktı. Gelişmiş yapay zeka ve otonomi algoritmaları ile donatılan platform, 5 adet K2'nin katıldığı uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
AKILLI SÜRÜ OTONOMİSİ
Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan 5 adet K2 Kamikaze İHA, iki gün Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirilen çoklu testlerde "sağ kademe", "çizgi" ve "V" dizilimli formasyon uçuşlarını gökyüzünde başarıyla icra etti. Test senaryolarında K2 platformları, yapay zeka, sensör ve yazılımları vasıtasıyla sürüdeki hava araçlarına göre konum alarak filo içindeki yerlerini hatasız şekilde korudu ve görevleri başarıyla tamamladı. K2 Kamikaze İHA, "Turan" ve "duvar" formasyonu gibi farklı dizilimleri de başarıyla uygulayabiliyor.
MALİYET ETKİN YAKLAŞIM
Projeyle yüksek maliyetli mühimmatın kullanımını asgari seviyeye indirerek etki gücü yüksek, düşük maliyetle seri üretilebilen platformların sahaya sürülmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşımla düşmana ait kritik hedeflerin maliyet-etkin şekilde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.
ELEKTRONİK HARBE KARŞI KESİNTİSİZ GÖREV
K2 Kamikaze İHA'nın seyrüsefer mimarisi, küresel konumlama sistemlerinin (GNSS) bulunmadığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Platform, gimbal kamerası ve gövde altında bulunan gece görüş kabiliyetine sahip kamera sistemi aracılığıyla yeryüzü şekillerini görsel olarak tarayarak konum kestirimi yapabiliyor.
GÖRSEL KİLİTLENME VE HASSAS VURUŞ
Üzerinde bulunan EO/IR gimbal kamera sistemi, platforma hem keşif-gözetleme yeteneği kazandırıyor hem de görsel kilitlenme özelliği ile hedefi tam isabetle bulmasına olanak tanıyor. Platform, ayrıca koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğine de sahip bulunuyor.
Dünyada çok şey değiştirecek
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, K2 Kamikaze İHA'ya ilişkin, “Her aşama, sizi yenilerine taşır. Hele ki paradigma değişimini yakalamışsanız, adeta çığır açıcı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemişsiniz demektir. İşte insansız havacılıkta dünya lideri Baykar bunu başardı. Türk tarihine İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek. İnançlarıyla, azimleriyle, gayretleriyle Türk milletine kazandırdıkları eserler için, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ekibini kutluyoruz” dedi.
Örnek teşkil ediyoruz
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Bu zor zamanlarda ülkemizi ve bölgesel barışı korumak için kendi imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve çoğaltmak beka meselesidir. Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur. Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz” dedi.
Stratejik görevlerde olacak
- Sınıfının en büyük kamikaze platformu olan K2 Kamikaze İHA, kısa pistlerden kalkış-iniş kabiliyetiyle sahada lojistik esneklik sağlıyor. 800 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip platform, yüksek tahrip gücü sunan 200 kilogramlık harp başlıklı mühimmat taşıyabilme özelliğiyle benzerlerinden ayrılıyor. 2000 kilometreyi aşan menzili, 200 km/s üstü hızı ve 13 saatin üzerinde havada kalış süresi ise platformun uzun menzilli stratejik görevleri icra edebilmesine olanak tanıyor.
Geri dönebilen versiyonu hayata geçirilecek
- Yapay zeka destekli sürü sinerjisi ile hareket eden K2 Kamikaze İHA, literatürdeki "feda edilebilir" sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor. Ar-Ge çalışmalarının bir sonraki adımında platformun, mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanım imkânı sunan versiyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.