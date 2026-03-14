K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı, formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamladı

GÖRSEL KİLİTLENME VE HASSAS VURUŞ





Üzerinde bulunan EO/IR gimbal kamera sistemi, platforma hem keşif-gözetleme yeteneği kazandırıyor hem de görsel kilitlenme özelliği ile hedefi tam isabetle bulmasına olanak tanıyor. Platform ayrıca koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğine de sahip. Bu özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS) uydu veri bağı ise operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor.