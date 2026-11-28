"AMACIMIZ HEMŞEHRİLERİMİZ BİRARAYA GETİRMEK"





Festivalde konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Malumunuz bu sene palamut hamsiyi yediği için bulabildiğimiz kadar hamsi bulduk, hemşehrilerimize ikram edeceğiz. Bulamadıklarımıza da hamsiyi yiyen palamudu ikram edeceğiz. Baktık kalabalık aşırı, olmadı Kayseri’den sucuk getirdik, sucuk ikram edeceğiz; yapacak bir şey yok. Bizim asıl amacımız hamsi ve balık üzerinden hemşehrilerimizi burada bir araya getirmek. Her şeyden çok tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan duygusunu hemşehrilerimize ve tüm ülkemize oturtmamız gerekiyor. Bunun için de hemşehrilerimizi mümkün olduğu kadar ortak duygularda bir araya getireceğiz. Bugün hem duygulara hem de mideye hitap edeceğiz” dedi.