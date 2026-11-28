Afyonkarahisar'dan bir kişi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde
ineğiölünce gözyaşlarını tutamayıp ağıt yakan Hapa Dönek'e (79) inek hediye edeceğini söyledi.
Ağıt yaktığı anlar sanal medyada
Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan Dönek'in uzun süredir baktığı
ineğiöldü.
Geçimini sağladığı ineğinin ölümü üzerine ağlayarak ağıt yaktığı anlar sanal medyada paylaşıldı.
Görüntüler üzerine Dönek'e Afyonkarahisar'dan ulaşan bir kişi, en kısa sürede kendisine bir inek hediye edeceğini bildirdi.
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