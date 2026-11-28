Deniz'in ölmeden önce kendisini ağabeyinin bıçakladığını söylemesi üzerine olayın şüphelisi ağabey gözaltına alındı.
Olay Galericiler Sitesi yanındaki iş yerinde yaşandı
Uzunoluk Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi yanında bulunan bir iş yerinde meydana gelen olay, gece 02.30 sıralarında yaşandı.
Hastanede tedavi altına alınan Bekir Deniz, ilk ifadesinde ağabeyi A. D. (35) tarafından bıçaklandığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Şüpheli ağabey gözaltına alındı
Olayın şüphelisi A. D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Ağır yaralanan Bekir Deniz ise Korkuteli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Deniz, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, olay anında iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü.
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