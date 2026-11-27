Üç günlük evli yeğenini 7 kurşunla öldürdü: 'Korkutmak istemiştim' diyerek kendisini savundu
Antalya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle üç günlük evli yeğeni Amine Bozkurt'u noter önünde 7 el ateş ederek öldüren 63 yaşındaki Ömer A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşmada tanık, tarafların arazi karşılığında ödenecek para konusunda anlaşamadığını anlattı. Sanık ise öldürme kastı olmadığını, korkutmak amacıyla ateş ettiğini savundu. Savcı, olayın ardından eşiyle birlikte kaçan Ömer A.'nın eşinin de suç delillerini gizleme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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