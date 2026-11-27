CESEDİ VARİLDE YAKIP BALYOZLA PARÇALADILAR





İfadesinde sanal medya aracılığıyla tanıştıkları Kübra Yapıcı ile daha sonra sevgili olduklarını belirten Ata Berk Sezen, "Eski sevgilimle mesajlaştığımı görünce aramızda soğukluk oluştu. Bir süre görüşmedik. Umut, kızın çok parası olduğunu söyledi. Umut, 'Şimdi tam zamanı, kıza çökmeye gidiyoruz' dedi. Olay günü kafeden çıktıktan sonra araçla Seydiköy'e geldik. Burada Umut silah ile deneme atışı yaptı. Ben namluyu tuttum. Umut, Kübra'nın başına ateş etti. Ben bulduğumuz bir halıya Kübra'yı sardım. Umut da kürek buldu ve cesedi gömdük. Bucak'tan aldığımız amonyak ile silahı temizledik, Çine köyüne gömdükten sonra Antalya'ya döndük. Daha sonra Eskişehir üzerinden İstanbul'a gittik. Geri dönerken yolda bir akaryakıt istasyonundan benzin aldık, yoldan bir varil bulduk. Cesedi gömdüğümüz yerden çıkartıp varilde yaktık. Cesedi balyozla parçaladıktan sonra baraja attık" dedi.