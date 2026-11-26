Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasısürüyor. Soruşturma kapsamında DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada dün de aralarında şarkıcı
Özcan Deniz, oyuncular
Deniz Çakırve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.
Devam eden soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme daha yaşandı. Yeter'le birlikte gözaltı işlemi uygulananların sayısı 25 oldu.
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