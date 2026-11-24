Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya için iddianame: Beş yıl üç aya kadar hapis istendi

Gazeteciler Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki isim için 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, Küçük’ün İBB soruşturmasına ilişkin açıklamaları, iki isim arasındaki para hareketleri ve gizli tanık beyanları da yer aldı.