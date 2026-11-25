Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda (Antalya International Election Forum-AIEF) yaptığı konuşmada, demokrasinin insanlığın ortak mirası, toplumsal barışın güçlü teminatı ve halk iradesinin tecelli ettiği en köklü yönetim anlayışı olduğunu söyledi.
Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) sayesinde, sandık ölçeğindeki ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri ve tutanakların, eş zamanlı olarak seçime katılan tüm siyasi partilerin genel merkezleriyle ve kamuoyuyla paylaşıldığına işaret eden Mutta, halkın duyduğu bu güven sayesinde Türkiye'de seçimlere katılım oranlarının yüzde 85'lerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.
"Seçim yönetimi son derece dinamik bir alandır"
"Teknoloji geliştikçe ve dijital platformlar yaygınlaştıkça, dezenformasyonun ve asılsız iddiaların yayılma hızı da maalesef katlanarak artmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde, manipülatif içeriklerin seçmen iradesini zedeleme riskine karşı kurumlarımızın koordineli hareket etmesi tarihi bir zorunluluktur. Ancak bizim bu noktadaki yaklaşımımız net ve açıktır, dezenformasyona ve bilgi kirliliğine karşı en güçlü kalkan, yasaklayıcı tedbirlerden ziyade doğru, şeffaf, tutarlı ve teyit edilmiş bilginin resmi kanallar vasıtasıyla kamuoyu ile anında paylaşılmasıdır. Nitekim Türkiye tecrübesinde de gördüğümüz üzere SEÇSİS altyapımız üzerinden ıslak imzalı tutanakların ve sandık sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçim günü ve gecesinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığımız tarafından yapılan açıklamalar ve kamuoyunun doğru bilgiye aracısız ulaşması, asılsız iddiaları boşa çıkaran en büyük gücümüz olmuştur."
23 ülkeden 75'in üzerinde temsilci katıldı
Mutta, sempozyumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, forumun 23 ülkeden 75'in üzerinde temsilci ve çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Toplumun seçime olan güveninin, seçime katılımı artırdığına dikkati çeken Mutta, "Ülkemizde özellikle 2024'teki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 88'leri bulmakta. Yurt dışı seçmenlerimizin seçimlere katılım oranları 28 Mayıs 2024'te yüzde 53'ü geçmiş durumda. Birçok dünya ülkesinde, ülke içerisindeki seçimlerde bile katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığını görünce, Türk seçmeninin seçim sistemine olan güvenini perçinlediğini görmekteyiz." diye konuştu.
YSK'nin yapısı ve bağımsızlığı
Siyasi partilerin seçim sürecindeki rolü
Türk seçim sisteminin yalnızca YSK'nin varlığıyla sınırlı olmadığını, sandık başından merkeze kadar uzanan sandık kurulları, ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarının da sistemin önemli parçaları olduğunu belirten Mutta, ilçe seçim kurullarının 7 üyesinden 4'ünün, sandık kurullarının ise 7 üyesinden 5'inin doğrudan siyasi parti temsilcilerinden oluştuğunu kaydetti.
Uluslararası ödül
SEÇSİS üzerinden ıslak imzalı sayım döküm cetvellerinin ve tutanakların siyasi partilerle ve kamuoyuyla eş zamanlı paylaşılmasının şeffaflık ve karşılıklı denetim açısından örnek bir uygulama olduğunu belirten Mutta, bu yaklaşımın 2024 yılında Dünya Seçim Organları Birliği (A-WEB) tarafından "En İyi Seçim Uygulamaları" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüğünü aktardı.
Engelli ve dezavantajlı seçmenlere yönelik uygulamalar
Seçimlere katılımın artırılması için gençlerin, kadınların, engelli bireylerin ve özel ihtiyaç sahibi seçmen gruplarının sürece dahil edilmesine yönelik yenilikçi saha uygulamaları geliştirdiklerini belirten Mutta, yatağa bağımlı hastaların ayağına kadar giden Seyyar Sandık uygulamasını ve görme engelli seçmenlerin herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan oy kullanmasını sağlayan Özel Oy Kullanma Şablonlarını örnek gösterdi.
Yapay zekâ ve deepfake tehdidine karşı çalışma
Forumda, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamkhodjaev moderatörlüğünde, YSK Üyesi Yunus Emre Sılay, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pampilova ve Belarus Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Üyesi Andrei Hurzhy'nin katılımıyla, "Seçimlere Katılımın Artırılmasında Kurumsal Yapı ve Uygulamalar" paneli gerçekleştirildi.
Antalya Uluslararası Seçim Forumu, yarın sona erecek.
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