Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta , "Seçim dönemlerinde, manipülatif içeriklerin seçmen iradesini zedeleme riskine karşı kurumlarımızın koordineli hareket etmesi tarihi bir zorunluluktur." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta

Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda (Antalya International Election Forum-AIEF) yaptığı konuşmada, demokrasinin insanlığın ortak mirası, toplumsal barışın güçlü teminatı ve halk iradesinin tecelli ettiği en köklü yönetim anlayışı olduğunu söyledi.

YSK olarak 1950'den bu yana, seçim lerin yönetimi, denetimi ve hukuki meşruiyetinden sorumlu anayasal bir otorite olarak faaliyet sürdürdüklerini belirten Mutta, Türkiye'de seçimlerin kapalı kapılar ardında yürütülen idari bir işlem veya yalnızca devlet memurlarının yürüttüğü bir süreç olmadığını, seçimlerin bağımsız ve tarafsız hakimlerin gözetiminde, bizzat birbirine rakip olan siyasi partilerin ortak katılımları ile yürütüldüğünü dile getirdi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta

Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) sayesinde, sandık ölçeğindeki ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri ve tutanakların, eş zamanlı olarak seçime katılan tüm siyasi partilerin genel merkezleriyle ve kamuoyuyla paylaşıldığına işaret eden Mutta, halkın duyduğu bu güven sayesinde Türkiye'de seçimlere katılım oranlarının yüzde 85'lerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

"Seçim yönetimi son derece dinamik bir alandır"

Mutta, oy kullanma hakkının sadece oy pusulasına basılan bir mühürden ibaret olmadığını, vatandaşın ülkesinin geleceğine ortak olma iradesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Teknoloji geliştikçe ve dijital platformlar yaygınlaştıkça, dezenformasyonun ve asılsız iddiaların yayılma hızı da maalesef katlanarak artmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde, manipülatif içeriklerin seçmen iradesini zedeleme riskine karşı kurumlarımızın koordineli hareket etmesi tarihi bir zorunluluktur. Ancak bizim bu noktadaki yaklaşımımız net ve açıktır, dezenformasyona ve bilgi kirliliğine karşı en güçlü kalkan, yasaklayıcı tedbirlerden ziyade doğru, şeffaf, tutarlı ve teyit edilmiş bilginin resmi kanallar vasıtasıyla kamuoyu ile anında paylaşılmasıdır. Nitekim Türkiye tecrübesinde de gördüğümüz üzere SEÇSİS altyapımız üzerinden ıslak imzalı tutanakların ve sandık sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçim günü ve gecesinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığımız tarafından yapılan açıklamalar ve kamuoyunun doğru bilgiye aracısız ulaşması, asılsız iddiaları boşa çıkaran en büyük gücümüz olmuştur."

Seçim yönetiminin sürekli gelişen, teknolojiye adapte olan ancak özündeki adalet, eşitlik ve şeffaflık ilkelerinden asla taviz verilmemesi gereken son derece dinamik bir alan olduğunu ifade eden Mutta, bu forumun, kurumlar arasındaki bilgi akışını hızlandıracağına ve küresel ölçekte seçim standartlarının yükseltilmesine katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı.

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23 ülkeden 75'in üzerinde temsilci katıldı

Mutta, sempozyumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, forumun 23 ülkeden 75'in üzerinde temsilci ve çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplumun seçime olan güveninin, seçime katılımı artırdığına dikkati çeken Mutta, "Ülkemizde özellikle 2024'teki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 88'leri bulmakta. Yurt dışı seçmenlerimizin seçimlere katılım oranları 28 Mayıs 2024'te yüzde 53'ü geçmiş durumda. Birçok dünya ülkesinde, ülke içerisindeki seçimlerde bile katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığını görünce, Türk seçmeninin seçim sistemine olan güvenini perçinlediğini görmekteyiz." diye konuştu.

YSK'nin yapısı ve bağımsızlığı

YSK'nin uluslararası literatürde ve karşılaştırmalı seçim hukukunda "yargısal nitelikli bağımsız seçim kurulu modeli" olarak tanımlandığını belirten Mutta, Kurulun Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen 11 yüksek hâkimden oluştuğunu bildirdi. Anayasa'nın verdiği yetkiyle seçim süreçlerindeki tüm uyuşmazlıklarda nihai karar merciinin YSK olduğunu vurgulayan Mutta, Kurulun kararlarına karşı başka hiçbir makama veya yargı merciine başvurulamadığını ifade etti.

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Siyasi partilerin seçim sürecindeki rolü

Türk seçim sisteminin yalnızca YSK'nin varlığıyla sınırlı olmadığını, sandık başından merkeze kadar uzanan sandık kurulları, ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarının da sistemin önemli parçaları olduğunu belirten Mutta, ilçe seçim kurullarının 7 üyesinden 4'ünün, sandık kurullarının ise 7 üyesinden 5'inin doğrudan siyasi parti temsilcilerinden oluştuğunu kaydetti.

Uluslararası ödül

SEÇSİS üzerinden ıslak imzalı sayım döküm cetvellerinin ve tutanakların siyasi partilerle ve kamuoyuyla eş zamanlı paylaşılmasının şeffaflık ve karşılıklı denetim açısından örnek bir uygulama olduğunu belirten Mutta, bu yaklaşımın 2024 yılında Dünya Seçim Organları Birliği (A-WEB) tarafından "En İyi Seçim Uygulamaları" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüğünü aktardı.

Engelli ve dezavantajlı seçmenlere yönelik uygulamalar

Seçimlere katılımın artırılması için gençlerin, kadınların, engelli bireylerin ve özel ihtiyaç sahibi seçmen gruplarının sürece dahil edilmesine yönelik yenilikçi saha uygulamaları geliştirdiklerini belirten Mutta, yatağa bağımlı hastaların ayağına kadar giden Seyyar Sandık uygulamasını ve görme engelli seçmenlerin herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan oy kullanmasını sağlayan Özel Oy Kullanma Şablonlarını örnek gösterdi.

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Yapay zekâ ve deepfake tehdidine karşı çalışma

Dijitalleşen dünyada seçim güvenliğini ve seçmen iradesini tehdit eden unsurlar arasında dezenformasyonun yanı sıra yapay zekâ tabanlı deepfake içeriklerinin de bulunduğuna dikkati çeken Mutta, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kurulan Seçim Otoriteleri Danışma Platformu kapsamında bu tehditlere karşı bir çalışma grubu oluşturulduğunu bildirdi. Mutta, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları ve yürütme organlarında aktif sorumluluk üstlendikleri Dünya Seçim Organları Birliği çatısı altında da bilgi ve tecrübe paylaşımını küresel ölçekte sürdürdüklerini ifade etti.

Forumda, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamkhodjaev moderatörlüğünde, YSK Üyesi Yunus Emre Sılay, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pampilova ve Belarus Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Üyesi Andrei Hurzhy'nin katılımıyla, "Seçimlere Katılımın Artırılmasında Kurumsal Yapı ve Uygulamalar" paneli gerçekleştirildi.

Antalya Uluslararası Seçim Forumu, yarın sona erecek.

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