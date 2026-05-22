YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' başvurusunu reddetti

"Kurulumuz Başkanlığı'na Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.05.2026 tarihli 2026’ya 32 esas yazıyla ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın adresine iadesine oybirliği ile karar verilmiştir"