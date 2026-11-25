AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Demirer: "Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir.

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Demirer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

Açıklamasına, dün yaşanan kazada şehit olan askerleri anarak başlayan Demirer, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak iradenin ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Demirer, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir. Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir meseledir. Bu nedenle her türlü şiddetin karşısında durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

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Kadına yönelik şiddetin dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerinde karşılaşılan küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Demirer, yetişme biçiminin, eğitime erişimin, bağımlılıkların ve şiddeti besleyen düşünce kalıplarının normalleştirilmesinin şiddet riskini artıran unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Şiddetin yalnızca bu nedenlerle açıklanamayacağını kaydeden Demirer, "Şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan, kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışlar bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını aktaran Demirer, bu tablonun sorunun belirli bir ülkenin, kültürün veya toplumsal sınıfın meselesi olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

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Demirer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki sözlerini de hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir ki, 'Gerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim.'"

"Şiddet mağdurlarının korunması hayati önem taşıyor"

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele aldıklarını belirten Demirer, hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar birçok alanda adım atıldığını söyledi.

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Demirer, 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın bu alandaki başvuru ve destek mekanizmaları arasında bulunduğunu kaydetti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın 2026-2030 dönemine ilişkin kapsamlı yol haritasını ortaya koyduğunu aktaran Demirer, yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını, uygulamanın etkinliğinin de önem taşıdığını vurguladı.

Demirer, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

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"Öncelikli amacımız kadını ve erkeği ile toplumun bilinçlendirilmesi ve insanlık onuruna yakışmayan her türlü şiddetin önlenmesidir. Eğer şiddet vuku bulursa bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir."

AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde teşkilatlarıyla kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Demirer, mücadelenin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün kesimlerince ortak iradeyle sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kadınlara yönelik hak ihlallerinde çifte standarttan uzak tutum çağrısı

Kadınların haklarının kimlik, inanç, dil veya yaşadıkları coğrafyaya göre değişmediğini vurgulayan Demirer, savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadınların ve çocukların güvenliğinin de uluslararası toplumun gündeminde olması gerektiğini söyledi.

Gazze başta olmak üzere çatışma bölgelerinde yaşananlara dikkati çeken Demirer, uluslararası topluma kadınlara yönelik şiddet ve hak ihlalleri karşısında çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı tutum sergileme çağrısında bulundu.

Demirer, "İhlallerin bağımsız biçimde araştırılması ve mağdurların korunması için sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Ailede, okulda, iş hayatında, sokakta ve dijital dünyada şiddete karşı ortak bir irade oluşturulmasının önemine değinen Demirer, kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği, emeklerinin karşılığını alabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum için çalışmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Demirer, AK Parti hükümetlerinin kadınların yaşama hakkını, haysiyetini, özgürlüğünü ve güvenliğini esas alan çalışmalarını sürdüreceğini ifade ederek, "Bizim hedefimiz, kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı; emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir." dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal farkındalığın ve ortak mücadele iradesinin güçlenmesine vesile olmasını dileyen Demirer, açıklamasını mücadeleyi her alanda kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek tamamladı.

Öte yandan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından yapılan basın açıklaması, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının 25 Kasım dolayısıyla 81 ilde düzenlediği ortak açıklama kapsamında gerçekleştirildi.

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