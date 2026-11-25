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Türkiye ile Libya arasındaki temaslar üst düzey görüşmeyle devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i Ankara'da kabul etti.

Görüşmeye Türk heyetinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Libya heyetinde ise Mareşal Halife Hafter'in yanı sıra Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter yer aldı.

Ankara'daki kritik görüşmeden fotoğraf paylaşıldı

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye tarafından diplomasi, savunma, istihbarat ve enerji alanlarının en üst düzey temsilcilerinin katılması, temasın kapsamı bakımından dikkat çekti.

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Görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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