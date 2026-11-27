Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ilk kez uygulanan CAIRS tedavisi sonrası görme seviyesi yükselen Elmas Erdem, Doç. Dr. Ali Ceylan ile birlikte poz verdi.

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İleri evre keratokonus hastası Elmas Erdem, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde ilk kez uygulanan CAIRS tedavisiyle umuda kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Erdem, 2001'den bu yana keratokonus hastalığıyla mücadele ediyor ve farklı sağlık merkezlerinde tedavi gördü.

Görme seviyesi yüzde 5'ten yaklaşık yüzde 50'ye çıktı

Erdem, kontakt lens tedavisinden de istediği sonucu alamayınca ağustosta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına başvurdu.

Muayene ve tetkiklerde görme seviyesinin yüzde 5 olduğu belirlenen Erdem'e, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ceylan tarafından CAIRS tedavisi uygulandı. Korneanın şeklini düzelterek görme seviyesini artırmayı hedefleyen bu yöntem yeni bir uygulama olarak yer alıyor.

Kornea nakline gerek kalmadan uygulanan tedaviyle, yıllardır görme kaybıyla mücadele eden Erdem'in görme seviyesi yaklaşık yüzde 50'ye yükseltildi.

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"Öncelikle kornea içerisinde bir tünel oluşturuyoruz"

Doç. Dr. Ceylan, uygun hastalarda CAIRS tedavisinin kornea nakli ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini ifade etti. Hastanın ilk başvurduğunda görme seviyesinin çok düşük olduğunu da anlattı.

Ceylan, tedavi yöntemini şu sözlerle tarif etti:

"CAIRS tedavisi, özellikle keratokonus hastalarında korneanın şeklini düzenlemeyi ve görme kalitesini artırmayı amaçlayan güncel bir tedavi yöntemidir. Kliniğimizde bulunan refraktif cerrahi ünitemizdeki ileri teknoloji lazer cihazımızla öncelikle kornea içerisinde bir tünel oluşturuyoruz. Ardından donör kornea dokusundan hazırladığımız özel halka segmentlerini bu tünellere yerleştiriyoruz. Böylece keratokonus nedeniyle bozulmuş ve düzensizleşmiş kornea şeklini yeniden düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu tedavi sayesinde hastalarımızın görme kalitesini artırmayı, yaşam kalitelerini yükseltmeyi ve uygun hastalarda kornea nakli ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz."

Elmas Erdem ise operasyonun ardından görme yetisinin yüzde 50'lere ulaştığını söyledi. Erdem, bunun kendisi gibi hastalar için umut verici bir tedavi olduğunu belirtti.

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