Karaismailoğlu çalışmaların tamamlandığını söyledi

Karaismailoğlu ve Şahin, hastanede gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Karayolları, DSİ, Büyükşehir Belediyemiz, doğalgaz, elektrik ve iletişim hatları ile ilgili bütün çalışmalarımızı tamamladık. Bunlarla ilgili hiçbir eksiğimiz yok." dedi.