Trabzon'da heyelan: 8 kişi toprak altında kalmaktan 10 dakikayla kurtuldu
Trabzon'da heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunu açma çalışmaları sürerken, 8 kişinin toprak altında kalmaktan 10 dakikayla kurtulduğu ortaya çıktı. Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Engin Turan, "Yağmur yağınca, 'Bırakalım' dedik. O sırada makine arıza da yaptı. Yemeğe gitmeye karar verdik. Biz gittikten sonra toprak komple kaymış, şans eseri 10 dakikayla kurtulduk" dedi.
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