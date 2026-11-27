Bel ve bacak ağrısı, uyuşma, karıncalanma ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle kendini gösterebilen bel fıtığı nda erken tanı ve doğru tedavi yaklaşımı büyük önem taşırken, gelişen tıbbi teknolojilerle birlikte ameliyatsız tedavi seçenekleri de çeşitleniyor.

Bel fıtığının, omurlar arasında bulunan disklerin yapısının bozulması veya yer değiştirmesi sonucunda sinir köklerine baskı yapmasıyla ortaya çıkan ve kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Selin Turan, bel fıtığı tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon ile beyin ve sinir cerrahisi branşlarının multidisipliner çalışmasının önemine dikkat çekerek, gelişen tıbbi teknolojilerle birlikte ameliyatsız tedavi seçeneklerinin de çeşitlendiğini belirtti. Bel fıtığı tanısı alan her hastanın ameliyat olması gerekmediğini, hastaların önemli bir bölümünde cerrahi dışı yöntemlerle iyileşme de sağlanabileceğini ifade eden edicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Selin Turan, tedavi planının hastalığın evresine, sinir basısının derecesine ve hastanın klinik bulgularına göre oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Tedavide multidisipliner yaklaşım çok önemli

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ile beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarının ortak değerlendirmesinin tedavi sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Selin Turan, ‘‘Bel fıtığı tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon ile beyin ve sinir cerrahisi birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki önemli branştır. Hastanın muayene bulguları, görüntüleme sonuçları ve nörolojik durumu birlikte değerlendirilerek hangi tedavinin uygun olduğuna karar verilir. Hastaların büyük bir kısmında ilaç tedavisi, fizik tedavi, egzersiz ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle cerrahiye gerek kalmadan iyileşme sağlanabilir. Ancak ilerleyici kas gücü kaybı, ciddi sinir basısı veya acil müdahale gerektiren nörolojik bulgular varsa cerrahi değerlendirme gerekebilir. Ameliyat geçiren hastalarda da fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci, kas gücünün ve hareket kabiliyetinin yeniden kazanılması açısından önemlidir. Bel fıtığı tedavisinde teknolojik gelişmelerle birlikte farklı fizik tedavi yöntemleri kullanılmaya başlandı. Bu yöntemler hastanın klinik durumuna göre planlandığı için tedavi sürecine de oldukça katkı sağlandı. Yapay zeka destekli sistemler, bilgisayarlı omurga dekompresyon cihazları, lazer ve radyofrekans temelli uygulamalar da fizik tedavi alanında kullanılan, yüz güldüren gelişmeler arasında’’ dedi.

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Tedavide amaç ağrıyı azaltmak olmamalı

Bel fıtığı tedavisinde amacın yalnızca ağrıyı azaltmak değil, aynı zamanda hastanın hareket kabiliyetini geliştirmek, günlük yaşam aktivitelerine dönüşünü desteklemek ve omurgayı koruyan kas yapısını güçlendirmek olduğunu belirten Uzm. Dr. Selin Turan, "Tedavi sürecinde hastanın ihtiyaçlarına göre farklı yöntemlerden yararlanılabilir. Ancak hiçbir cihaz veya uygulama her hasta için uygun değildir. Tedavi yönteminin seçimi mutlaka hekim muayenesi ve klinik değerlendirme sonucunda yapılmalıdır’’ dedi.

Bel fıtığı tedavisinde kullanılan yöntemlerden birinin spinal dekompresyon olduğunu belirten Uzm. Dr. Selin Turan, bu uygulamanın bilgisayar kontrollü traksiyon sistemleri aracılığıyla omurgaya kontrollü çekme kuvveti uygulanması esasına dayandığını söyledi. Özellikle uygun hastalarda değerlendirilebilen bu yöntemin, omurlar arasındaki mesafenin kontrollü biçimde artırılmasını ve disk üzerindeki mekanik yükün azaltılmasını hedeflediğini ifade eden Uzm. Dr. Turan, şu bilgileri verdi: ‘‘Spinal dekompresyon uygulamasında hasta özel bir bilgisayarlı tedavi masasına alınır. Cihaz aracılığıyla omurgaya belirli açılarda ve kontrollü kuvvetlerde çekme uygulanır. Bazı sistemlerde hastanın hareketlerine ve kas direncine göre kuvvet ayarlamaları yapılabilir. Bu uygulamayla disk üzerindeki basıncın azaltılması ve hastanın ağrılarının hafifletilmesi hedeflenir. Ancak spinal dekompresyon her bel fıtığı hastası için uygun değildir. Fıtığın yapısı, sinir basısının derecesi ve hastanın genel sağlık durumu değerlendirilerek karar verilmelidir’’ dedi.

Fizik Tedavi ve rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Selin Turan

Tecar terapi ile derin dokuların desteklenmesi amaçlanıyor

Bel ve omurga rahatsızlıklarında kullanılan yöntemlerden bir diğeri Tecar terapi olduğunu, bu yönteminin yüksek frekanslı elektromanyetik enerji kullanılarak dokularda kontrollü ısı etkisi oluşturulması esasına dayandığını aktaran Uzm. Dr. Selin Turan, ‘‘Kapasitif ve rezistif olmak üzere iki farklı uygulama biçimi bulunan Tecar terapinin, uygun hastalarda kas ve yumuşak doku kaynaklı ağrıların hafifletilmesine ve tedavi sürecinin desteklenmesine yardımcı olur. Bu uygulamanın hastanın ihtiyacına göre planlanması gerekmektedir. Buna ek olarak fizik tedavi alanında kullanılan yöntemlerden biri de yüksek yoğunluklu lazer tedavisidir. Bu uygulamanın lazer enerjisinin dokulara iletilmesi yoluyla ağrı kontrolünün ve doku iyileşmesinin desteklenmesi amaçlanır. Klasik düşük yoğunluklu lazer uygulamalarından farklı olarak daha yüksek enerji düzeyleriyle gerçekleştirilen yöntemin, uygun hasta gruplarında tedavi programına dahil edilmesi söz konusudur. Yüksek yoğunluklu lazer tedavisi, hastanın klinik durumuna göre diğer fizik tedavi uygulamalarıyla birlikte değerlendirilebilir. Ancak tedavinin etkinliği hastalığın özelliklerine ve hastanın verdiği yanıta bağlıdır. Bu nedenle uygulama öncesinde ayrıntılı değerlendirme yapılması önemlidir’’ şeklinde konuştu.

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Kişiye özel egzersiz programları tedavinin önemli bir parçası

Bel fıtığı tedavisinde yalnızca cihaz uygulamalarının yeterli olmadığını, egzersiz ve kas güçlendirme çalışmalarının da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Selin Turan, özellikle omurgayı destekleyen karın, sırt ve kalça kaslarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Kişiye özel planlanan egzersizlerin duruş bozukluklarının düzeltilmesine, hareket kontrolünün geliştirilmesine ve günlük yaşam aktivitelerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayabildiğini belirten Uzm. Dr. Turan, şöyle devam etti: ‘‘Bel fıtığı olan hastalarda egzersiz programı, fıtığın seviyesi ve hastanın mevcut şikayetleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Özellikle omurgayı destekleyen derin karın ve sırt kaslarının güçlendirilmesi önemlidir. Klinik pilates, core bölgesini güçlendirmeye ve vücut kontrolünü geliştirmeye yönelik egzersizleri içerebilir. Ancak her hareket her hasta için uygun değildir. Yanlış veya kontrolsüz yapılan egzersizler şikayetleri artırabileceğinden çalışmaların uzman kontrolünde ve kademeli olarak ilerletilmesi gerekir. Ayrıca bel fıtığına eşlik eden kas spazmları, hareket kısıtlılığı ve ağrıların tedavisinde manuel terapi gibi uygulamalardan da yararlanılabilir. Bazı hastalarda ağrı yönetimi amacıyla nöralterapi gibi enjeksiyon uygulamalarının da değerlendirilebilir. Ancak bu yöntemlerin tek başına kesin tedavi olarak görülmemesi gerekir. Uygulamaların hastanın tanısına, muayene bulgularına ve tedavi ihtiyaçlarına göre belirlenmesinin önemi büyüktür.’’

Tedavi kişiye özel planlanmalı

Bel fıtığında her hastanın şikayetlerinin, fıtığın bulunduğu seviyenin ve sinir dokusu üzerindeki baskının farklı olabileceğini belirten Uzm. Dr. Selin Turan, bu nedenle standart bir tedavi yaklaşımının her hastada aynı sonucu vermesinin beklenemeyeceğini söyledi. Tedavi kararının fizik muayene, nörolojik değerlendirme ve gerekli görülen durumlarda MR görüntüleme sonuçları birlikte ele alınarak verilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Selin Turan, ‘‘Bel fıtığı tedavisinde temel hedef, hastanın ağrısını kontrol altına alırken hareket kabiliyetini korumak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bunun için ilaç tedavisi, fizik tedavi uygulamaları, egzersiz programları ve gerekli durumlarda cerrahi yöntemler birlikte değerlendirilebilir. Özellikle bacakta ilerleyici güç kaybı, idrar veya dışkı kontrolünde bozulma, makat ve genital bölgede uyuşma gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Her hastanın tedavisi kendi klinik özelliklerine göre planlanmalı, en uygun yöntem uzman hekim tarafından belirlenmelidir’’ diye konuştu.

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