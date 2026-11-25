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İstanbul’da gerçekleştirilen EDITION Longevity, Wellness ve Business Network 2026 zirvesi, sağlık , turizm ve wellness dünyasının önde gelen profesyonellerini buluşturdu. Zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer sağlıklı yaşlanma ve sektördeki teknolojik dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DOĞRU ADIMLARLA 120 YIL RAHATLIKLA GÖRÜLEBİLİR

İnsan ömrünün tarihsel süreç içinde kaydettiği artışa dikkat çeken Prof. Dr. Reha Yavuzer, 1800’lü yıllarda 40 olan ortalama yaşam süresinin 1900’lerde 65-70 bandına, günümüzde ise 80 ve 90’lı yaşlara ulaştığını hatırlattı. Küçük ama doğru adımlarla insan ömrünün 120 yılı rahatlıkla görebileceğini ifade eden Yavuzer, 150, 200 ve 300’lü yaşların da artık modern tıbbın ve uzun yaşam çalışmalarının ilgi alanına girdiğini dile getirdi. Doğadaki uzun ömürlü canlılardan örnekler veren Yavuzer, Grönland köpek balığının 500, bazı kaya balıklarının 300, deniz kaplumbağalarının ise 150-200 yıl yaşayabildiğini aktardı.

AMAÇ SADECE UZUN DEĞİL, KALİTELİ YAŞAMAK

Uzun yaşamın temelinde stres kontrolü, uyku düzeni, metabolizma sağlığı, mitokondrilerin desteklenmesi ve vücut yağ oranının düşürülmesinin yer aldığını belirten Yavuzer, hedeflerini şu sözlerle özetledi:

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"Amaç uzun yaşamak değil sadece, amaç kaliteli uzun yaşamak. Burada healthy yani sağlıklı, estetik, functional, fonksiyonel uzun yaşam. Bu dördü bir araya geldiği zaman gerçek hedefimize doğru koşuyoruz."

Yaşlanmayı yavaşlatmak amacıyla takviye tedavileri , biyostimülasyon teknikleri, transkraniyal manyetik alan ve vibroakustik tedavi gibi yöntemlerin birlikte uygulandığını kaydeden Yavuzer, kas ve iskelet sistemini koruyan teknolojiler sayesinde 15 dakikalık uygulamalarla saatlerce spor yapılmışçasına kas uyarımı sağlanabildiğini ve kemik yoğunluğunun desteklenebildiğini ifade etti.