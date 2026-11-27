27 Kasım Cuma hutbesi: Yetim
Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ildeki tüm camilerde okunacak Cuma Hutbesi'ni yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu haftaki hutbenin konusunu "Yetim" olarak belirledi. Cuma hutbesinde, anne ve baba yokluğuyla açılan şefkat boşluğunun toplumun merhametiyle doldurulması gerektiği vurgulanarak, şehit emanetlerinden savaş mağduru çocuklara kadar tüm yetimlere sahip çıkmanın dini ve insani bir sorumluluk olduğu belirtildi.
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