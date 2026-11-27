



"Böyle giderse temiz suya ulaşmanın zorlaşacağını öngörmekteyiz"





Demir, suyun gelir-gider dengesini sağlamak ve durumu tersine döndürmek için yer altı suyu kullanımının kontrol altına alınmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Havzada meydana gelen çökmelerin ve yer altı su seviyesindeki düşüşlerin farklı bir mekanizmayı da tetiklediğini aktaran Demir, şöyle konuştu:





"Bu mekanizma özellikle havzamıza özel olarak meydana gelmekte. Havzamızın en düşük kotu olan Tuz Gölü'nden tuzlu sular artık yer altı seviyesinin düşmeye devam etmesiyle yönünü değiştirdi. Havzanın iç kesimlerinde ve orta kesimlerinde suların çekilmesiyle beraber yönünü değiştiren tuzlu yer altı suyu temiz kaynaklarımızın da tuzluluğunu artırıyor. Bunun sonucu olarak böyle giderse temiz suya ulaşmanın daha da zorlaşacağını ve kullanım için giderek elverişsiz hale geleceğini öngörmekteyiz."



