Mağara sandı 2,5 milyon yıllık hazine çıktı: Haritada bile dikkat çekmeyen bölgede tesadüfen bulundu
Türkiye'nin saklı doğal güzelliklerinden biri olan Konya'daki Geyik Dağları, milyonlarca yıllık bir keşifle dünya gündemine geldi. Dağlarda yürüyüş yaptığı sırada fark ettiği çatlağı önce mağara sanan doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman, yıllar sonra bölgedeki sirk buzulunu ortaya çıkardı. 2 bin 700 metre rakımda bulunan ve 2,5 milyon yıl öncesine uzandığı belirtilen buzul, bilim dünyasının da dikkatini çekti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.