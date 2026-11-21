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Konya'da beyaz eşya satan bir iş yerinde Bayram Duran, daha önce aralarında husumet bulunan Fatih P. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Şüpheli, olayın ardından jandarmaya teslim oldu.

Tartışmanın büyümesi üzerine ateş etti

Olay, saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi.

İşletmeci Bayram Duran, iş yerine gelen ve daha önce aralarında husumet bulunan Fatih P. ile tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce Fatih P., yanında getirdiği av tüfeğiyle Bayram Duran'a ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bayram Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Fatih P.'nin kısa süre sonra jandarma karakoluna giderek teslim olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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