"Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik"





Örnek, babasının hayatının son dönemlerinde, çocukluğunun geçtiği bu bölgeden, dostlarından bahsettiğini, buraların fotoğraf ve videolarını izlediğini belirterek, "Ben de küçüklüğümden beri yaz tatillerimde mutlaka gelirdim, çocukluğum burada geçti. Dolayısıyla buranın yabancısı değilim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde ihtiyacı olanlar gelir bu meyveyi tanır, yer, kullanır. Zaten bahçemizin kapısı herkese açık. Gelip istediğiniz gibi toplayabilirsiniz ve yiyebilirsiniz diyoruz." ifadelerini kullandı.





Doğal ve organik tarıma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Örnek, bu değerin hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.