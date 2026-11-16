16/11/2026, Pazartesi10:26
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
31

Bildirimler

Günlük 60 tonluk üretim kapasitesine sahip16 Kasım 2026 10:15 PazartesiSON DAKİKA
5 dakikada şarj oluyor, bin 630 kilometre menzil sunuyor: Ezber bozan otomobilin fiyatı sızdı16 Kasım 2026 10:15 PazartesiSON DAKİKA
Son 1 yılın en düşük seviyesine yaklaştı: 🔴İşte güncel fiyatlar16 Kasım 2026 10:00 PazartesiSON DAKİKA
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın nakit serveti ilk kez ortaya çıktı16 Kasım 2026 09:45 PazartesiSON DAKİKA
Her bayram eski oturduğu mahalleye gidip bakın ne dağıtırdı?16 Kasım 2026 09:26 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
5 dakikada şarj oluyor, bin 630 kilometre menzil sunuyor: Ezber bozan otomobilin fiyatı sızdıA Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürü

Kanser nedeniyle kaybettiği babasının anısını aronya bahçesiyle yaşatıyor: Kapısı herkese açık

09:51, 16/11/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İstanbul'da yaşarken Konya'ya gelerek aronya yetiştiriciliğine başlayan Ahmet Kerim Örnek, kanser nedeniyle kaybettiği babasının hatırasını Konya'nın Taşkent ilçesi Bolay Mahallesi'ndeki aronya bahçesinde yaşatıyor. 51 yaşındaki Örnek, babasının 2020'de vefatının ardından, 2023'te yaklaşık 1700 metre rakımda 1 aronya bahçesi kurdu ve "ekmeye karar verdim" dedi.

İstanbul'da yaşarken Konya'ya gelerek aronya yetiştiriciliğine başlayan Ahmet Kerim Örnek, kanser nedeniyle kaybettiği babasının anısını, çocukluğunun geçtiği yaylalarda kurduğu aronya bahçesiyle yaşatıyor.


İstanbul'da yaşayan Örnek, kanser tedavisi gören babasının 2020'de vefatının ardından, babasının doğup büyüdüğü topraklarda onun hatırasını yaşatmak ve birlikte kurdukları hayali gerçeğe dönüştürmek istedi.


Örnek, 2023'te Konya'nın Taşkent ilçesi Bolay Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alana diktiği 3 bin 300 fidanla aronya bahçesi kurdu.


Belirli aralıklarla İstanbul'dan Konya'ya gelen 51 yaşındaki Örnek, bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisine destek olabileceğini ve ağrıları hafifletebileceğini düşündüğü doğal ürünler araştırırken aronya yetiştiriciliği fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Babasıyla bahçe kurma hayalinin oluştuğunu anlatan Örnek, şöyle konuştu:


"Babamın tedavi sürecinde araştırma yaparken aronyanın tam da Bolay Mahallesi'nin yaylasında, yaklaşık 1700 metre rakımda yetiştirilmesinin çok uygun olacağını düşündüm ve ekmeye karar verdim. Daha sonra babamı kaybettik. Onun hatıralarını yaşatmak düşüncesiyle buraya geldik. Yani hem yayla evlerinin burada olması hem de bahçenin olması ayrı bir duygusallık katıyor. Bu bahçeyi görse çok mutlu olurdu. Çok severdi burayı. Burada küçük evleri varmış. Dolayısıyla babamın da çocukluğu buralarda, bu yaylalarda geçmiş. O anlamda da bu noktanın özel bir yeri var."


Sertifikalı fidanların meyve vermeye başladığını belirten Örnek, Karaman'daki kurutma tesisinde işlemden geçtikten sonra paketlenen ürünlerin, kuruyemişçilere ve toptancılara satışının gerçekleşeceğini söyledi.

"Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik"


Örnek, babasının hayatının son dönemlerinde, çocukluğunun geçtiği bu bölgeden, dostlarından bahsettiğini, buraların fotoğraf ve videolarını izlediğini belirterek, "Ben de küçüklüğümden beri yaz tatillerimde mutlaka gelirdim, çocukluğum burada geçti. Dolayısıyla buranın yabancısı değilim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde ihtiyacı olanlar gelir bu meyveyi tanır, yer, kullanır. Zaten bahçemizin kapısı herkese açık. Gelip istediğiniz gibi toplayabilirsiniz ve yiyebilirsiniz diyoruz." ifadelerini kullandı.


Doğal ve organik tarıma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Örnek, bu değerin hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Başlıklar :ahmet kerim örnekaronya bahçesikonyabolay mahallesiİstanbul
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Kanser nedeniyle kaybettiği babasının anısını aronya bahçesiyle yaşatıyor: Kapısı herkese açık

İstanbul'da yaşarken Konya'ya gelerek aronya yetiştiriciliğine başlayan Ahmet Kerim Örnek, kanser nedeniyle kaybettiği babasının anısını, çocukluğunun geçtiği yaylalarda kurduğu aronya bahçesiyle yaşatıyor.


İstanbul'da yaşayan Örnek, kanser tedavisi gören babasının 2020'de vefatının ardından, babasının doğup büyüdüğü topraklarda onun hatırasını yaşatmak ve birlikte kurdukları hayali gerçeğe dönüştürmek istedi.


Örnek, 2023'te Konya'nın Taşkent ilçesi Bolay Mahallesi'nde 8 bin metrekarelik alana diktiği 3 bin 300 fidanla aronya bahçesi kurdu.


Belirli aralıklarla İstanbul'dan Konya'ya gelen 51 yaşındaki Örnek, bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisine destek olabileceğini ve ağrıları hafifletebileceğini düşündüğü doğal ürünler araştırırken aronya yetiştiriciliği fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Babasıyla bahçe kurma hayalinin oluştuğunu anlatan Örnek, şöyle konuştu:


"Babamın tedavi sürecinde araştırma yaparken aronyanın tam da Bolay Mahallesi'nin yaylasında, yaklaşık 1700 metre rakımda yetiştirilmesinin çok uygun olacağını düşündüm ve ekmeye karar verdim. Daha sonra babamı kaybettik. Onun hatıralarını yaşatmak düşüncesiyle buraya geldik. Yani hem yayla evlerinin burada olması hem de bahçenin olması ayrı bir duygusallık katıyor. Bu bahçeyi görse çok mutlu olurdu. Çok severdi burayı. Burada küçük evleri varmış. Dolayısıyla babamın da çocukluğu buralarda, bu yaylalarda geçmiş. O anlamda da bu noktanın özel bir yeri var."


Sertifikalı fidanların meyve vermeye başladığını belirten Örnek, Karaman'daki kurutma tesisinde işlemden geçtikten sonra paketlenen ürünlerin, kuruyemişçilere ve toptancılara satışının gerçekleşeceğini söyledi.

"Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik"


Örnek, babasının hayatının son dönemlerinde, çocukluğunun geçtiği bu bölgeden, dostlarından bahsettiğini, buraların fotoğraf ve videolarını izlediğini belirterek, "Ben de küçüklüğümden beri yaz tatillerimde mutlaka gelirdim, çocukluğum burada geçti. Dolayısıyla buranın yabancısı değilim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biz babamla kendi ürünümüzü yetiştiremedik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde ihtiyacı olanlar gelir bu meyveyi tanır, yer, kullanır. Zaten bahçemizin kapısı herkese açık. Gelip istediğiniz gibi toplayabilirsiniz ve yiyebilirsiniz diyoruz." ifadelerini kullandı.


Doğal ve organik tarıma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Örnek, bu değerin hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

1/3
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet