Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31'de dünyaya tanıtılıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya EXPO Merkezi'nde başladı. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerjiye geçiş ve iklim finansmanı konularının ele alınacağı konferans, 20 Kasım'a kadar devam edecek. Selçuklu Belediyesi de, COP31 kapsamında hayata geçirdiği özel projeyle Konya’nın önemli turizm markalarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni uluslararası platforma taşıdı.
Başkan Pekyatırmacı: “COP31’de Konya Tropikal Kelebek Bahçemizle Selçuklumuzu temsil ediyoruz”
COP31’in açılış programıyla birlikte 198 ülkeden gelen misafirlerin Türkiye’de ağırlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak COP31 alanında Konya Tropikal Kelebek Bahçemizle hem Konyamızı hem Selçuklumuzu temsil ediyoruz. Bu alan içerisinde kelebeklerimizle, bitkilerimizle Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin adeta bir benzerini hazırladık. Alanda 20 bine yakın kelebeğimiz alan içerisinde uçuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden, coğrafyalardan, tropikal bölgelerden gelen kelebekleri burada tüm dünyadan gelen misafirlerimizle buluşturuyoruz.
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