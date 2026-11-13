13/11/2026, Cuma09:59
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
41

Bildirimler

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltında13 Kasım 2026 09:35 CumaSON DAKİKA
Iğdır Valisi Taşolar, sahneye çıkarak Mustafa Ceceli konserini yarıda kesti13 Kasım 2026 09:15 CumaSON DAKİKA
İşgal devleti İsrail, Nasır Hastanesi’ne düzenlediği bombardımanda 6 sivili acımasızca öldürdü13 Kasım 2026 09:00 CumaSON DAKİKA
Sarıgül soruşturmasında flaş gelişme: 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi13 Kasım 2026 08:31 CumaSON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladı12 Kasım 2026 23:04 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsunMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er: Helikopter kazasında dört askerimiz şehit olduCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedirCumhurbaşkanı Erdoğan: 50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir

Lula da Silva'dan COP31'de önemli mesajlar: Gezegen hegemonya mücadelelerinin insafına bırakılamaz

09:23, 13/11/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Lula Da Silva

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Antalya'daki COP31'de iklim krizine karşı güçlü adımlar isterken, "Gezegen, hegemonya mücadelelerinin insafına bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Antalya'da düzenlenen COP31'de konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, gezegenin hegemonya mücadelelerinin insafına bırakılamayacağını dile getirdi.

Brezilya basınının aktardığına göre Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki "Liderler Zirvesi Orman Etkinliği"nde konuştu.

G7 ve G20 toplantılarında iklim krizine ilişkin endişelerin yerini sessizliğin aldığını vurgulayan Lula da Silva şu ifadeyi kullandı: "Gelecek nesillerin hayatta kalmasından çok silahlar ve gümrük tarifeleri hakkında konuşmaya başladık."

İklim krizi ve ormanların korunması

İklim krizine karşı daha güçlü adımlar atılması çağrısında bulunan Lula da Silva, ormansızlaşmayla mücadele ve enerji dönüşümünün hızlandırılması için mesajlar verdi.

Geçen COP30 zirvesinin Brezilya'nın Belem kentinde 10-21 Kasım 2025'te düzenlendiğini hatırlatan Lula da Silva, ormanların korunmasının küresel gündemin önceliği haline gelmesi için Belem'den miras kalan üç yol haritasının kararlılıkla uygulanmasını istedi.

Ayrıca Sonsuz Yağmur Ormanları Fonu'nun (TFFH) bir an önce operasyonelleştirilmesi, emisyon azaltımının hızlandırılması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Uzlaşmanın önemine dikkat çeken Lula da Silva, şöyle konuştu: "Gezegen, hegemonya mücadelelerinin insafına bırakılamaz. Kuraklıklar, seller, orman yangınları ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, milyonlarca insanın yaşamının bir parçası haline geldi. Aileler, canlarını, evlerini, işlerini ve geçim kaynaklarını kaybediyor. İklim felaketlerinin yol açtığı göçlere silahlı çatışmalar ve ekonomik nedenlerle yaşanan göçler de ekleniyor. Kutuplaşmanın yaşandığı bu dönemde diplomasi, kapıların kapandığı yerlerde yeni fırsatların kapısını aralamayı bilmelidir."

COP31'de sosyal hareketler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Lula da Silva, şu bilgiyi paylaştı: "COP31'de sosyal hareketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede Brezilya'nın bu zirveye başı dik, somut tekliflerle, sıfır ormansızlaşma taahhüdüyle ve iklim kriziyle mücadeleye liderlik etme iradesiyle gelmesinden duyduğum gururu bir kez daha yineledim."

COP31'e katılmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Lula da Silva, "Türkiye'deki COP31'de Brezilya'yı temsil etmek büyük bir gurur ve heyecan kaynağı. Burada gördüğüm ilgi bana değil Brezilya halkına gösteriliyor. Gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve demokrasiyi savunmak için sokaklara dökülen herkese... Ülkemizin gücünü temsil eden sizlersiniz ve her bir Brezilyalıyı temsil ederek burada bulunmaktan büyük gurur duyuyorum." dedi.

Başlıklar :luiz inacio lula da silvalula da silvabrezilyacop31
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Lula da Silva'dan COP31'de önemli mesajlar: Gezegen hegemonya mücadelelerinin insafına bırakılamaz
Lula Da Silva
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet