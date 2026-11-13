Antalya'da düzenlenen COP31'de konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, gezegenin hegemonya mücadelelerinin insafına bırakılamayacağını dile getirdi.

Brezilya basınının aktardığına göre Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki "Liderler Zirvesi Orman Etkinliği"nde konuştu.

G7 ve G20 toplantılarında iklim krizine ilişkin endişelerin yerini sessizliğin aldığını vurgulayan Lula da Silva şu ifadeyi kullandı: "Gelecek nesillerin hayatta kalmasından çok silahlar ve gümrük tarifeleri hakkında konuşmaya başladık."

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İklim krizi ve ormanların korunması

İklim krizine karşı daha güçlü adımlar atılması çağrısında bulunan Lula da Silva, ormansızlaşmayla mücadele ve enerji dönüşümünün hızlandırılması için mesajlar verdi.

Geçen COP30 zirvesinin Brezilya'nın Belem kentinde 10-21 Kasım 2025'te düzenlendiğini hatırlatan Lula da Silva, ormanların korunmasının küresel gündemin önceliği haline gelmesi için Belem'den miras kalan üç yol haritasının kararlılıkla uygulanmasını istedi.

Ayrıca Sonsuz Yağmur Ormanları Fonu'nun (TFFH) bir an önce operasyonelleştirilmesi, emisyon azaltımının hızlandırılması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Uzlaşmanın önemine dikkat çeken Lula da Silva, şöyle konuştu: "Gezegen, hegemonya mücadelelerinin insafına bırakılamaz. Kuraklıklar, seller, orman yangınları ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, milyonlarca insanın yaşamının bir parçası haline geldi. Aileler, canlarını, evlerini, işlerini ve geçim kaynaklarını kaybediyor. İklim felaketlerinin yol açtığı göçlere silahlı çatışmalar ve ekonomik nedenlerle yaşanan göçler de ekleniyor. Kutuplaşmanın yaşandığı bu dönemde diplomasi, kapıların kapandığı yerlerde yeni fırsatların kapısını aralamayı bilmelidir."

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COP31'de sosyal hareketler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Lula da Silva, şu bilgiyi paylaştı: "COP31'de sosyal hareketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede Brezilya'nın bu zirveye başı dik, somut tekliflerle, sıfır ormansızlaşma taahhüdüyle ve iklim kriziyle mücadeleye liderlik etme iradesiyle gelmesinden duyduğum gururu bir kez daha yineledim."

COP31'e katılmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Lula da Silva, "Türkiye'deki COP31'de Brezilya'yı temsil etmek büyük bir gurur ve heyecan kaynağı. Burada gördüğüm ilgi bana değil Brezilya halkına gösteriliyor. Gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve demokrasiyi savunmak için sokaklara dökülen herkese... Ülkemizin gücünü temsil eden sizlersiniz ve her bir Brezilyalıyı temsil ederek burada bulunmaktan büyük gurur duyuyorum." dedi.