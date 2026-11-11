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Ünlü isimlerden COP31'de dünya liderlerine kritik çağrı: Artık söz değil eylem zamanı

12:10, 11/11/2026, Çarşamba
DHA
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Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bir araya gelen sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri, dünya liderlerine iklim kriziyle mücadelede acil ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Meryem Uzerli, Tuba Büyüküstün, Barış Arduç ve Şahika Ercümen gibi isimler, gezegenin geleceği için taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'da düzenlenen COP31 Dünya Liderler Zirvesi, küresel çevre sorunlarının yanı sıra sanat ve spor camiasının usta isimlerinin katıldığı anlamlı mesajlara ev sahipliği yaptı. Çocukların geleceği, doğal yaşamın korunması ve artan iklim afetlerine dikkat çeken ünlü isimler ortak bir ses yükseltti.

'ACİL HAREKET ETMELİYİZ'


Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 zirvesine katılan oyuncu Meryem Uzerli, organizasyonun ülkede yapılmasından duyduğu gururu dile getirerek, "Çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları ve kendimiz için artık çok acil bir noktadayız" dedi. UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün ise iklim krizinden en çok çocukların etkilendiğini belirterek kararların kağıt üstünde kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Demet Şener ise konunun geleceğin değil bugünün sorunu olduğunun altını çizdi.

'KARAR ALMAK YETMİYOR'


Oyuncu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün, iklim krizinin özellikle çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "Bu artık acil bir konu. Meryem'in de söylediği gibi çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları ve gelecek nesiller için artık uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Sadece karar almak yetmiyor. Son dönemlerde dünyanın her yerinde seller, yangınlar ve birçok olay yaşanıyor. Bunlardan en çok çocuklar etkileniyor. Üstelik bu konuda en suçsuz olanlar onlar. Biz onlara böyle bir dünya sunuyoruz. O yüzden bir an önce sorumluluk alıp harekete geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'GELECEĞİN DEĞİL, BUGÜNÜN SORUNU'


Demet Şener, iklim değişikliğinin artık gelecekte karşılaşılacak bir tehlike olmadığını vurgulayarak, "Bu artık geleceğin sorunu değil, günümüzün sorunu. O yüzden bizim de bir an önce aksiyon almamız gerekiyor. Ben buradan çok iyi kararlar çıkacağına inanıyorum. Uzun zamandır bu kadar fazla devlet insanının bir arada olduğu bir organizasyon olmamıştı. Türkiye olarak büyük gurur yaşıyoruz. Geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Diğer nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmakla yükümlüyüz. İnşallah güzel sonuçlar çıkacak" dedi.

'SÖZLER TUTULMALI'


Oyuncu Bülent İnal, zirvede verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin önemine işaret ederek, "Herkes dünya için bir şeyler yapmaya, harekete geçmeye çalışıyor. Asıl olan verilen kararların, verilen sözlerin yerine getirilmesi. Bu organizasyon da bunları kontrol etmek için uygun bir ortam. Biz de buraya bir farkındalık yaratmak, bir cümle söylemek için geldik. Umarım dünya için güzel günler gelir" diye konuştu.

'GEZEGEN NEFES ALSIN'


Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, denizlerde karşılaştığı kirliliğe dikkati çekerek, "Yaşamını denizlerde geçiren bir milli sporcu olarak maalesef her gün çok fazla atıkla karşılaşıyorum. Dünyanın yüzde 70'i su. Birçok ülkenin Türkiye'de, Antalya'da toplanması bizim için büyük bir fırsat. Buradan çok önemli mesajlar verebiliriz. Ülkemizin tanıtımına da çok büyük katkısı var ama benim en büyük umudum, artık gezegenin nefes alabilmesi için burada yapılan müzakerelerin, konuşmaların somut bir eyleme ve yaptırıma dönüşmesi. Umutlu bir şekilde başladık" dedi.

'ANTALYA BİR MİLAT OLSUN'


Oyuncu Barış Arduç, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının büyük gurur ve sorumluluk olduğunu belirterek, "İklim meselesinin artık kırmızı alarm verdiği bu dönemde, Paris İklim Zirvesi'nden sonra artık sözün değil, aksiyonun, harekete geçmenin konuşulacağı önemli bir zirve. O yüzden Antalya'nın da ülkemizin de bu aksiyonun bir miladı olarak anılması hepimiz için çok önemli. Dünya için de önemli, bizler için de. Gurur duyuyorum, burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN'


İklim değişikliği ve Sıfır Atık konusunda hazırladıkları belgesel sayesinde farkındalığının arttığını anlatan Arduç, "Bu iklim zirvesi sürecinde nasıl destek olabiliriz diye düşünürken Fırat'ın projesi kapsamında beraber bir belgesel yaptık. Dolayısıyla o belgeselin çekiminde bu durumla daha sık yüzleştim. Hepimizin süregelen, kemikleşmiş alışkanlıkları var. Ama bu yüzleşmeyle beraber bilirkişilerle, profesyonellerle konuştukça ciddiye almadığımız meseleleri nasıl ciddiye almamız gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Benim de bir evladım var, daha 4 yaşında. Tabii ki evlatlar, çocuklar bunun için bizi daha çok motive ediyor. Onlara doğası güzel yarınlar bırakmak için ben de gayret etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sıfır atık üretmeye, dünyayı daha güzel bir hale getirmek için ne yapılması gerekiyorsa o adımları atmaya artık daha çok gayret ediyorum" diye konuştu.

'DOĞA BİZSİZ YAPABİLİR'


Oyuncu Ceyda Ateş, doğanın korunması konusunda herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Aslında konuşmaktan çok harekete geçmeliyiz. Öncelikle ormanlarımızı, denizlerimizi ve su kaynaklarımızı korumalıyız. Doğa bizsiz yapabilir ama biz doğasız yapamayız. O yüzden bizden sonraki nesillere tertemiz bir dünya bırakmalıyız. Onlara da bu dünyayı nasıl korumaları gerektiğini bilinçli bir şekilde anlatmalıyız. Biz sanatçılar da buna örnek olup bu bilinci insanlara aşılayabiliriz. Ülkemiz adına böyle önemli bir organizasyonda bulunmaktan ayrıca gurur duyuyorum" diye konuştu.

'GEZEGEN BİZE EMANET'


Oyuncu Serkan Altunorak, iklim krizinin tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, "Böyle önemli bir zirveye davet edildiğim için çok mutluyum. Hem ülkemiz hem dünya için çok önemli bir organizasyon. İklim hepimizin problemi. Bu gezegen bize miras değil, bir emanet. Denizler, okyanuslar, besinler, hayvan hakları, kısacası hayatın tamamı hepimizi ilgilendiriyor. Bu hayat hepimizin. Hepimizin üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda gerçekten bilinçlenmemiz gerekiyor" dedi.



'19 YAŞINDA BURADAYIM'


Genç oyuncu Ava Yaman ise doğaya duyduğu sevgiyi anlatarak, "Bu kadar büyük bir kalabalığın doğa için toplandığını görmek benim için mükemmel bir şey. Beni tanıyanlar belki bilir, doğa benim için her şey. Doğa gerçekten benim için çok önemli. Bu kadar insan çok nadir bir araya geliyor. Ben 19 yaşında burada olmayı çok büyük bir şans olarak görüyorum. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

Başlıklar :cop31antalyaiklim değişikliğimeryem uzerlituba büyüküstünbarış arduçşahika ercümen
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Ünlü isimlerden COP31'de dünya liderlerine kritik çağrı: Artık söz değil eylem zamanı

Antalya'da düzenlenen COP31 Dünya Liderler Zirvesi, küresel çevre sorunlarının yanı sıra sanat ve spor camiasının usta isimlerinin katıldığı anlamlı mesajlara ev sahipliği yaptı. Çocukların geleceği, doğal yaşamın korunması ve artan iklim afetlerine dikkat çeken ünlü isimler ortak bir ses yükseltti.

'ACİL HAREKET ETMELİYİZ'


Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 zirvesine katılan oyuncu Meryem Uzerli, organizasyonun ülkede yapılmasından duyduğu gururu dile getirerek, "Çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları ve kendimiz için artık çok acil bir noktadayız" dedi. UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün ise iklim krizinden en çok çocukların etkilendiğini belirterek kararların kağıt üstünde kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Demet Şener ise konunun geleceğin değil bugünün sorunu olduğunun altını çizdi.

'KARAR ALMAK YETMİYOR'


Oyuncu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün, iklim krizinin özellikle çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "Bu artık acil bir konu. Meryem'in de söylediği gibi çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları ve gelecek nesiller için artık uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Sadece karar almak yetmiyor. Son dönemlerde dünyanın her yerinde seller, yangınlar ve birçok olay yaşanıyor. Bunlardan en çok çocuklar etkileniyor. Üstelik bu konuda en suçsuz olanlar onlar. Biz onlara böyle bir dünya sunuyoruz. O yüzden bir an önce sorumluluk alıp harekete geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'GELECEĞİN DEĞİL, BUGÜNÜN SORUNU'


Demet Şener, iklim değişikliğinin artık gelecekte karşılaşılacak bir tehlike olmadığını vurgulayarak, "Bu artık geleceğin sorunu değil, günümüzün sorunu. O yüzden bizim de bir an önce aksiyon almamız gerekiyor. Ben buradan çok iyi kararlar çıkacağına inanıyorum. Uzun zamandır bu kadar fazla devlet insanının bir arada olduğu bir organizasyon olmamıştı. Türkiye olarak büyük gurur yaşıyoruz. Geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Diğer nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmakla yükümlüyüz. İnşallah güzel sonuçlar çıkacak" dedi.

'SÖZLER TUTULMALI'


Oyuncu Bülent İnal, zirvede verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin önemine işaret ederek, "Herkes dünya için bir şeyler yapmaya, harekete geçmeye çalışıyor. Asıl olan verilen kararların, verilen sözlerin yerine getirilmesi. Bu organizasyon da bunları kontrol etmek için uygun bir ortam. Biz de buraya bir farkındalık yaratmak, bir cümle söylemek için geldik. Umarım dünya için güzel günler gelir" diye konuştu.

'GEZEGEN NEFES ALSIN'


Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, denizlerde karşılaştığı kirliliğe dikkati çekerek, "Yaşamını denizlerde geçiren bir milli sporcu olarak maalesef her gün çok fazla atıkla karşılaşıyorum. Dünyanın yüzde 70'i su. Birçok ülkenin Türkiye'de, Antalya'da toplanması bizim için büyük bir fırsat. Buradan çok önemli mesajlar verebiliriz. Ülkemizin tanıtımına da çok büyük katkısı var ama benim en büyük umudum, artık gezegenin nefes alabilmesi için burada yapılan müzakerelerin, konuşmaların somut bir eyleme ve yaptırıma dönüşmesi. Umutlu bir şekilde başladık" dedi.

'ANTALYA BİR MİLAT OLSUN'


Oyuncu Barış Arduç, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının büyük gurur ve sorumluluk olduğunu belirterek, "İklim meselesinin artık kırmızı alarm verdiği bu dönemde, Paris İklim Zirvesi'nden sonra artık sözün değil, aksiyonun, harekete geçmenin konuşulacağı önemli bir zirve. O yüzden Antalya'nın da ülkemizin de bu aksiyonun bir miladı olarak anılması hepimiz için çok önemli. Dünya için de önemli, bizler için de. Gurur duyuyorum, burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN'


İklim değişikliği ve Sıfır Atık konusunda hazırladıkları belgesel sayesinde farkındalığının arttığını anlatan Arduç, "Bu iklim zirvesi sürecinde nasıl destek olabiliriz diye düşünürken Fırat'ın projesi kapsamında beraber bir belgesel yaptık. Dolayısıyla o belgeselin çekiminde bu durumla daha sık yüzleştim. Hepimizin süregelen, kemikleşmiş alışkanlıkları var. Ama bu yüzleşmeyle beraber bilirkişilerle, profesyonellerle konuştukça ciddiye almadığımız meseleleri nasıl ciddiye almamız gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Benim de bir evladım var, daha 4 yaşında. Tabii ki evlatlar, çocuklar bunun için bizi daha çok motive ediyor. Onlara doğası güzel yarınlar bırakmak için ben de gayret etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sıfır atık üretmeye, dünyayı daha güzel bir hale getirmek için ne yapılması gerekiyorsa o adımları atmaya artık daha çok gayret ediyorum" diye konuştu.

'DOĞA BİZSİZ YAPABİLİR'


Oyuncu Ceyda Ateş, doğanın korunması konusunda herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Aslında konuşmaktan çok harekete geçmeliyiz. Öncelikle ormanlarımızı, denizlerimizi ve su kaynaklarımızı korumalıyız. Doğa bizsiz yapabilir ama biz doğasız yapamayız. O yüzden bizden sonraki nesillere tertemiz bir dünya bırakmalıyız. Onlara da bu dünyayı nasıl korumaları gerektiğini bilinçli bir şekilde anlatmalıyız. Biz sanatçılar da buna örnek olup bu bilinci insanlara aşılayabiliriz. Ülkemiz adına böyle önemli bir organizasyonda bulunmaktan ayrıca gurur duyuyorum" diye konuştu.

'GEZEGEN BİZE EMANET'


Oyuncu Serkan Altunorak, iklim krizinin tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, "Böyle önemli bir zirveye davet edildiğim için çok mutluyum. Hem ülkemiz hem dünya için çok önemli bir organizasyon. İklim hepimizin problemi. Bu gezegen bize miras değil, bir emanet. Denizler, okyanuslar, besinler, hayvan hakları, kısacası hayatın tamamı hepimizi ilgilendiriyor. Bu hayat hepimizin. Hepimizin üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda gerçekten bilinçlenmemiz gerekiyor" dedi.



'19 YAŞINDA BURADAYIM'


Genç oyuncu Ava Yaman ise doğaya duyduğu sevgiyi anlatarak, "Bu kadar büyük bir kalabalığın doğa için toplandığını görmek benim için mükemmel bir şey. Beni tanıyanlar belki bilir, doğa benim için her şey. Doğa gerçekten benim için çok önemli. Bu kadar insan çok nadir bir araya geliyor. Ben 19 yaşında burada olmayı çok büyük bir şans olarak görüyorum. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

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