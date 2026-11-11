Ünlü isimlerden COP31'de dünya liderlerine kritik çağrı: Artık söz değil eylem zamanı

Bakan Kurum COP31 İklim Zirvesi’nin açılışında konuştu: Tarihi iş birliğini Antalya’da kuralım
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda başladı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız. Bugünün dünyasında söz tükendi. Tarihi iş birliğini Antalya’da kuralım" ifadelerini kullandı.
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