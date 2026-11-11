Ünlü isimlerden COP31'de dünya liderlerine kritik çağrı: Artık söz değil eylem zamanı

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN'





İklim değişikliği ve Sıfır Atık konusunda hazırladıkları belgesel sayesinde farkındalığının arttığını anlatan Arduç, "Bu iklim zirvesi sürecinde nasıl destek olabiliriz diye düşünürken Fırat'ın projesi kapsamında beraber bir belgesel yaptık. Dolayısıyla o belgeselin çekiminde bu durumla daha sık yüzleştim. Hepimizin süregelen, kemikleşmiş alışkanlıkları var. Ama bu yüzleşmeyle beraber bilirkişilerle, profesyonellerle konuştukça ciddiye almadığımız meseleleri nasıl ciddiye almamız gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Benim de bir evladım var, daha 4 yaşında. Tabii ki evlatlar, çocuklar bunun için bizi daha çok motive ediyor. Onlara doğası güzel yarınlar bırakmak için ben de gayret etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sıfır atık üretmeye, dünyayı daha güzel bir hale getirmek için ne yapılması gerekiyorsa o adımları atmaya artık daha çok gayret ediyorum" diye konuştu.