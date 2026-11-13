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Büyükakın’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde iklim finansmanında adalet çağrısı

12:49, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 12:59, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, COP31 Liderler Zirvesi’nde iklim finansmanına erişimde yaşanan güçlüklere dikkat çekti. Fonlardan yararlanmak için aranan yüksek derecelendirme notunun, kaynağa en fazla ihtiyaç duyanların önünde engel oluşturduğunu belirten Büyükakın, “Derecelendirme notu iyi olanlar zaten yapıyor” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki “Kentsel Dirençlilik, Uyum ve İklim Eylemi Üst Düzey Diyaloğu” oturumunda konuştu.

LİDERLER ZİRVESİ’NDE FİNANSMANA ERİŞİMİ GÜNDEME TAŞIDI

İklim değişikliğiyle mücadelede hedeflerin uygulamaya dönüşmesi için finansman engellerinin aşılması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, mevcut kaynaklara erişim koşullarını gündeme taşıdı.

“DERECELENDİRME NOTU İYİ OLANLAR ZATEN YAPIYOR”

İklim mücadelesinde desteğe ihtiyaç duyanların finansmana ulaşmakta zorlandığını belirten Büyükakın, Yeşil İklim Fonu üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Mesela Yeşil İklim Fonu’na başvurduğunuzda derecelendirme kuruluşlarındaki derecelendirme notunuzun yüksek olması gerekiyor. Zaten bunları yapamayanlar, kötü durumda olanlar. Derecelendirme notu iyi olanlar zaten yapıyor”

“PROSEDÜRLER NEREDEYSE ALINMASIN DİYE OLUŞTURULMUŞ”

Büyükakın, bu sözleriyle iklim finansmanında kaynak ihtiyacı ile kaynaklara erişim koşulları arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Finansman imkânlarının, dönüşümü kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmekte zorlananlara ulaşmasının önemini ortaya koydu. Fonlara erişimdeki işlemlerin uygulamayı güçleştirdiğini dile getiren Büyükakın, “Gerçekçi olalım. Birileri para versin, diğerleri kullansın dediğimiz zaman olmuyor. Prosedürler zaten neredeyse alınmasın diye oluşturulmuş” dedi. Büyükakın’ın değerlendirmeleri, iklim mücadelesinde finansman sağlamanın yanında bu finansmanı ihtiyaç sahipleri için erişilebilir hâle getirmenin de gerekliliğini gündeme taşıdı.

“YAPILMASI GEREKENLER BİLİNİYOR, PARA BULMAMIZ LAZIM”

Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları takdir ettiğini ifade eden Büyükakın, uygulamayı geciktiren nedenlere odaklanılması gerektiğini söyledi. Büyükakın, “Konuşmaya devam ediyoruz ama netice alamıyoruz. Yapılması gerekenler biliniyor. Şimdiye kadar harika işler yapıldı. Yapılan her şeyi tebrik ediyorum. Bardağın dolu tarafı tamam ama neden, niye yapılamıyor? Çünkü para yok. Para bulmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN 48 MİLYON TON FAZLADAN EMİSYON”

Toplantılar devam ederken sera gazı emisyonlarının da sürdüğünü hatırlatan Büyükakın, zaman kaybının sonuçlarına dikkat çekti. Büyükakın, 1,5 derece hedefinin yakalanabilmesi için günlük küresel sera gazı emisyonunun 118 milyon ton olması gerektiğini, buna karşılık her gün 166 milyon ton emisyon gerçekleştiğini belirtti. Her gün 48 milyon ton fazladan emisyon oluştuğunu ifade ederek görüşmelerin somut sonuçlara dönüşmesinin aciliyetini vurguladı.

KÜRESEL FİNANSAL İŞLEMLERDEN FONLARA KAYNAK ÖNERİSİ

İklim mücadelesinin finansmanı için kaynak önerisini de paylaşan Büyükakın, insani yardım ve afet yardım fonları gibi fonların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Küresel finansal piyasaların bu amaçla kullanılmasının güçlüklerini bildiğini belirten Büyükakın, “Bütün finansal işlemlerde küresel ölçekte bir destekleme oranı ayrılmasını ve bu fonun güçlenmesi için kullanılmasını öneriyorum” dedi.

KOCAELİ’NİN ÇEVRE ÇALIŞMALARI DÜNYAYLA PAYLAŞILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında kentin çevre ve iklim çalışmalarını da uluslararası kamuoyuna tanıtıyor. İzmit Körfezi’nin ekolojik restorasyonu, sıfır atık uygulamaları, yeşil lojistik ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, Büyükşehir’in zirve gündemini oluşturuyor. Sanayide yeşil dönüşümün önemli başlıklarından biri olan geri kazanılmış su kullanımında, Kocaeli sanayisi yılda 17 milyon metreküp suyu yeniden değerlendiriyor. İzmit Körfezi’nde yürütülen Dip Çamuru Temizleme Projesi ise deniz yaşamının iyileştirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik bir uygulama olarak uluslararası katılımcılarla paylaşılıyor.


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Başlıklar :Kocaeli Büyükşehir BelediyesiTahir Büyükakıncop31 zirvesi
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Büyükakın’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde iklim finansmanında adalet çağrısı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
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