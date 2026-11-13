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İletişim Başkanı Duran: Erdoğan'ın COP31 konuşması ikili görüşmelere yansıdı

09:18, 13/11/2026, Cuma
AA
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşma çok önemliydi ve aslında ikili görüşmelerde de buna çok atıf oldu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

COP31 Liderler Zirvesi'nin olumlu biçimde sürdüğünü belirten Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede konuk ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptığını söyledi. Erdoğan'ın zirvenin açılışında yaptığı konuşmanın yankılarına da değinen Duran, liderlerin bu mesajlara gösterdiği ilgiyi aktardı.

Duran, liderlerin iki başlık nedeniyle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın, COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşma çok önemliydi ve aslında ikili görüşmelerde de buna çok atıf oldu. Görüştüğü liderler, Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmasındaki iki husus için teşekkür ettiler. Bunlardan biri iklim adaleti meselesi. 'Bir gökyüzümüz var, bir yeryüzümüz var. Bunlara sahip çıkalım' yönündeki ifadeleri. Sadece Türkiye için değil, bölge için değil, tüm dünya için söyledikleriydi. Bu çok dikkat çekti. İkinci husus ise Cumhurbaşkanımızın Gazze'deki soykırıma işaret ettiği o güçlü mesajdı. Bu çerçevede liderlerin buna değinmeden geçtiklerini görmedim. Çünkü Cumhurbaşkanımız Gazze'de bir soykırımdan bahsetti ama aynı zamanda zeytin ağaçlarının katledilmesiyle birlikte aslında bir çevre katliamı gerçekleştiğini de söyledi. Bu da İsrail tarafında bir rahatsızlık oluşturmuş. Bu hiç önemli değil. Çünkü gerçekten insanlığın sesi olan Cumhurbaşkanımız, her gerektiği yerde Gazze'ye, Filistin davasına sahip çıkarak bunu bütün yönleriyle gündeme getirdi. Elbette bütün dünyanın gözü buradayken, bu konuya yönelik olarak açıklamalarda bulunmuş olması bizim Filistin davasına verdiğimiz önemi gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın Filistin meselesindeki hassasiyetini gösteriyor."

Gazze ve iklim adaleti mesajları

Duran, iklim adaleti başlığının liderlerin teşekkür ettiği konulardan biri olduğunu kaydetti. Erdoğan'ın "Bir gökyüzümüz var, bir yeryüzümüz var. Bunlara sahip çıkalım" sözlerinin yalnız Türkiye'ye veya bölgeye değil, tüm dünyaya yönelik olduğunu belirten Duran, bu ifadelerin dikkat çektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki soykırıma işaret eden güçlü mesajının da görüşmelerde gündeme geldiğini aktaran Duran, görüştüğü liderlerin bu konuya değinmeden geçmediğini ifade etti. Erdoğan'ın Gazze'de soykırımdan söz ederken zeytin ağaçlarının katledilmesiyle bir çevre katliamı gerçekleştiğini de dile getirdiğini belirten Duran, bu sözlerin İsrail tarafında rahatsızlık oluşturduğunu söyledi.

Bu rahatsızlığın önemli olmadığını belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlığın sesi olarak gerektiği her yerde Gazze'ye ve Filistin davasına sahip çıktığını kaydetti. Duran, dünyanın gözü zirvedeyken yapılan açıklamaların Türkiye'nin Filistin davasına verdiği önemi ve Cumhurbaşkanımızın Filistin meselesindeki hassasiyetini gösterdiğini vurguladı.

İklim adaleti ve sıfır atık

Gelişmekte olan bazı ülkelerin iklim konusunda daha ağır bir yük taşıdığını dile getiren Duran, bu ülkelerin bir yandan kalkınması gerektiğini, diğer yandan iklimle mücadele için finans ve teknolojiye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu nedenle adaletin önem taşıdığını belirten Duran, konunun somut uygulamalarla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Antalya'daki COP31 Zirvesi'nin bu somut yöne odaklanmasını değerli bulduğunu aktaran Duran, Türkiye'nin Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde Sıfır Atık Hareketi'yle somut bir örnek ortaya koyduğunu belirtti. Sıfır Atık Hareketi'nin başarılı olduğunu ve tüm dünyada ses getirdiğini söyleyen Duran, Birleşmiş Milletlerin de bu konuda aksiyon aldığını kaydetti.

Duran, "COP31'in çok başarılı bir şekilde gittiğini görüyorum" dedi. NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerinin ardından Türkiye'nin yıl içerisinde COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının diplomatik etki bakımından önemli olduğunu da söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının COP31 Zirvesi'nde yoğun ve kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Duran, zirve alanındaki geniş pavilyonun 20 Kasım'a kadar katılımcılara açık olacağını bildirdi. Başkanlığın zirvede beş panel organize ettiğini ve üç kitap hazırladığını aktardı.

Bu eserlerden birinin Türkçe ve İngilizce hazırlanan İklim Diplomasisi kitabı olduğunu belirten Duran, diğer çalışmanın Türkiye'nin COP31 tecrübesini, üçüncüsünün ise İklim Sözlüğü'nü anlattığını söyledi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin yönetmiş olduğu Sıfır Atık konusuyla ilgili bir eserin de hazırlandığını ifade eden Duran, Ayın Tarihi Dergisi'nde COP31'e özel bir sayı yayımlandığını kaydetti.

Başlıklar :burhanettin durancop31 liderler zirvesiantalyagazze
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İletişim Başkanı Duran: Erdoğan'ın COP31 konuşması ikili görüşmelere yansıdı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran
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