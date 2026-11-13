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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık düşmanı barbarlıktır

10:03, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:28, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Çelik, sağlık çalışanlarının ve masum sivillerin hedef alınmasını insanlık düşmanı bir barbarlık olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Çelik, uluslararası topluma Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

'Soykırım şebekesi hukuk önünde hesap vermeli'

İsrail'deki soykırım şebekesinin insanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bu şebekenin Gazze'deki Nasser Hastanesi'ni havadan hedef alarak masum insanları ve ameliyat önlükleriyle görev yapan sağlık çalışanlarını katletmesi, insanlık düşmanı bir barbarlıktır. Hastaneleri, hastaları ve can kurtaran sağlık çalışanlarını bombalayan bu soykırım şebekesi, tüm insanlığın gözü önünde işlediği suçlarına her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atmalıdır. İsrail yönetimi işlediği tüm insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vermelidir"

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Başlıklar :AK Partiömer çelikisrail
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık düşmanı barbarlıktır
AK Parti Sözcüsü Çelik, sağlık çalışanlarının ve masum sivillerin hedef alınmasını insanlık düşmanı bir barbarlık olarak nitelendirdi.
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