Filistin’deki yıkımın izlerini taşıyan fotoğraflar COP31’de

"Bütün dünya burada, biz de burada olmaktan mutluyuz"

Filistin’de gençler ve yerel yönetimlerle çevre ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda çalıştığını belirten Tawfiq Saleh, COP31 organizasyonunun kendilerini etkilediğini söyledi. Saleh, "Bu yıl COP31 gerçekten çok etkileyici. Bu organizasyon için Türk hükümetine teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten çok özel. Bütün dünya burada, herkes burada ve biz Filistinliler olarak burada bulunmaktan mutluyuz" dedi.