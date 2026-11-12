Menajer Tolga Akış için tahliye kararı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31'de dünya liderlerini karşıladığı yol Konya'nın yüksek teknolojisiyle hazırlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da düzenlenen COP31’de dünya liderlerinin kullandığı güzergâhta yüksek teknoloji ürünü nanografen katkılı asfalt uygulamasını hayata geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hexagraphene Nanoteknoloji firması işbirliğinde Konya’da geliştirilen yenilikçi çevre teknolojisi dünya liderlerinin doğrudan kullandığı bir altyapı uygulamasına dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın COP31’e katılan dünya liderlerini karşıladığı ve liderlerin zirvenin düzenlendiği alana ulaşmak için kullandığı bu özel güzergâh, plastik atıkların karbonla özel sentezlenmesine dayanan yüksek teknoloji ile üretildi. Dünya Belediyeler Birliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte Konya’da geliştirdiğimiz bu yenilikçi yaklaşımın, COP31 gibi dünyanın en önemli iklim zirvelerinden birinde uygulanması ülkemiz ve şehrimiz adına gurur vericidir. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ar-Ge sonucunda yapmış olduğu grafen yol dünyada bir ilk ve COP’un önemli çıktılarından birisi haline geldi. COP31’de dünya liderlerinin geçtiği yol Konya Büyükşehir Belediyemizin tüm dünyaya bir çevre hediyesidir” dedi.