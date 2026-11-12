Otomobilde döşemenin altından 4 kilo 750 gram metamfetamin çıktı

'Palamut bitti' derken ortaya çıkan tablo balıkçıları şoke etti: 23 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Trabzon'da balık tezgahlarında azalması beklenen palamutta bolluk sürerken, diğer balık çeşitleri de tezgahlardaki yerini korudu. Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Şaşkınım çünkü en son 2003 yılında böyle bir palamut bolluğu olmuştu. Sürecek gibi de duruyor. Sanki palamut bizi çok sevdi, burada kalmaya devam ediyor" dedi.