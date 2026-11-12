'İnsanlık ölmemiş' dedirten hareket: Araca arkadan vurdu not bırakıp gitti

Araçları ev temizler gibi yıkıyor, onu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor: Eşine destek olmak için başladı, şimdi müşteriler onu tercih ediyor

Aksaray’da araç yıkatmaya gelen müşterilere çay vermekle işe başlayan, daha sonra araçları silip süpürmeyle yıkamacılığa atılan 50 yaşındaki kadın, ev temizler gibi dip bucak araçları temizliyor.