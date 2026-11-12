2027 Hac Protokolü Cidde’de imzalandı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hac organizasyonuna ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya geldi. Görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler ve 2027 yılı hac organizasyonuna ilişkin konular değerlendirildi. Görüşmenin ardından Arpaguş ile er-Rabia, 2027 Yılı Hac Protokolü’nü imzaladı.

KONFERANSA KATILDI

Arpaguş, Cidde’de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca düzenlenen 2026 Hac Konferansı’na da katılarak fuar alanını ziyaret etti. Konferansta hac konferansları ve fuarlarının tecrübe paylaşımı, karşılıklı istişare, iş birliğinin geliştirilmesi ve hac hizmetlerinin kalitesinin artırılması açısından önemli olduğunu belirtti. Türk hacılarına sunulan hizmet seviyesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Arpaguş, hacıların ibadetlerini huzur içinde yerine getirdiğini belirterek organizasyona katkı sağlayan Suudi Arabistan makamlarına teşekkür etti.

KARDEŞLİĞİ HATIRLATIYOR

Haccın bireysel bir ibadetin ötesinde tevhidin, ümmet bilincinin, kardeşliğin ve Müslümanlar arasındaki vahdetin güçlü bir tezahürü olduğunu vurgulayan Arpaguş, “Hac ibadeti, bizlere ortak değerlerimizi ve kardeşlik sorumluluğumuzu yeniden hatırlatmaktadır” dedi.

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Ramazan ve şevval umreleri için kayıtlar başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 Ramazan ve şevval umre turları için kayıtların başladığını duyurdu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, umre organizasyonu kapsamında düzenlenecek Ramazan ve şevval ayı umre turları için kayıtlar başladı. Turlara il/ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden kayıt yaptırılabilecek.