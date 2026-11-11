Çinli çift Müslümanların misafirperverliğinden etkilenerek İslamiyet'i seçti

11/11/2026, Çarşamba19:38
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
45

Bildirimler

İzmir Aliağa'da 18 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasında, 11 zanlı adliyeye sevk edildi11 Kasım 2026 18:35 ÇarşambaSON DAKİKA
5,5 milyon memuru ilgilendiren karar yolda: Ücret sistemi sadeleşiyor11 Kasım 2026 18:00 ÇarşambaSON DAKİKA
Bakanlık yeni yasa taslağı için düğmeye bastı: Kolon ve katlar gözetim altında tutulacak11 Kasım 2026 17:48 ÇarşambaSON DAKİKA
İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı11 Kasım 2026 17:27 ÇarşambaSON DAKİKA
COP31’de Palau Devlet Başkanı’nın bir anda cebinden telefonunu çıkararak selfie yapması ilginç görüntüler oluşturdu11 Kasım 2026 17:15 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İzmir Aliağa'da 18 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasında, 11 zanlı adliyeye sevk edildiCOP31’de Palau Devlet Başkanı’nın bir anda cebinden telefonunu çıkararak selfie yapması ilginç görüntüler oluşturduAraç sahipleri dikkat: e-Devlet'ten hemen kontrol edinBir kentimiz ASELSAN’ın Ankara’dan sonraki ikinci en büyük üretim üssü olmaya hazırlanıyorTrafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edin
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
19:10, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 19:10, 11/11/2026, Çarşamba

Çinli çift Müslümanların misafirperverliğinden etkilenerek İslamiyet'i seçti

Çinli Moyuan Song ve Luoxi Xu çifti, dünya turu için çıktıkları yolculukta kendilerine gösterilen misafirperverlikten etkilenerek Antalya'da gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Pekin'de yaşayan ve 8 yıldır evli olan Song ve Xu, yaklaşık iki yıl önce işlerinden ayrılarak dünya turuna çıktı. Yolculuklarının ilk durağı Endonezya olan çift, burada Müslümanların kendilerine gösterdiği yakınlık ve misafirperverlik dolayısıyla İslamiyet'i merak etmeye başladı.


Tur kapsamında Türkiye'ye gelen çift, Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesindeki bir parkta otururken emekli Aysel ve Abdurrahman Akgüç çiftiyle tanıştı.Çinli çift, Akgüç çiftinin kendilerini evlerine davet etmesiyle Türk kültürünü ve geleneksel yemeklerini yakından tanıma fırsatı buldu.


Muhammed Murat ve Leyla Betül isimlerini aldılar

Akgüç ailesinin samimiyeti ve misafirperverliğinden etkilenen Çinli çift, Türk kültürü ve İslamiyet hakkında sorular sormaya başladı. Aysel Akgüç'ün hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i inceleyen çift, Türkiye'den ayrıldıktan sonra da aileyle iletişimlerini sürdürdü.

Müslüman olmaya karar veren Çinli çift, bunu da Antalya'da gerçekleştirmek istediklerini belirterek, yeniden kente geldi. Akgüç ailesinin de katılımıyla Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen ihtida töreniyle Çinli çift Müslüman oldu. Çiftin dini nikahını da caminin din görevlisi Mehmet Koşuk kıydı.

Cami cemaati ve din görevlisi Mehmet Koşuk tarafından Çinli çifte Muhammed Murat ve Leyla Betül isimleri verildi.

Moyuan Song, İslamiyet'i seçme kararında kendilerini etkileyen en önemli unsurun, farklı ülkelerde Müslümanlardan gördükleri iyilik ve samimiyet olduğunu söyledi.

İnsanların kendilerine herhangi bir baskı ya da telkinde bulunmadığını belirten Song, Müslümanların davranışlarını bizzat gözlemleyerek bu inancı merak ettiğini dile getirdi.


"Müslüman olduktan sonra iç huzurumuz arttı"

Türkiye'de tanıştıkları Akgüç çiftinin kendilerini camiye götürdüğünü, namaz ve İslamiyet hakkında bilgi verdiğini anlatan Song, "Müslüman olmaya karar verdiğinde çevremdekiler de destek verdi. Müslüman olduktan sonra iç huzurumuz arttı. Karşılaştığımız sorunlara karşı sakin olup dua ettik ve bu bize çok iyi geldi. Müslüman olmak her koşulda iyi ve samimi kalmak anlamına geliyor bizim için." dedi.

Çinlilere Türk insanını ve kültürünü yakından tanımalarını tavsiye eden Song, gezdiği ülkeler arasında Türkiye'nin kendisinde en güzel izlenim bırakan yer olduğunu vurguladı.

Türk insanının ilk bakışta sert görünebildiğini ancak iletişim kurulduğunda çok sevimli ve sıcak bir tavır sergilediğini anlatan Song, "Özellikle Türkiye'de sokak hayvanlarına gösterilen ilgiden etkilendim. Kedi ve köpeklere yönelik inanılmaz bir hoşgörü var. Türkiye'de kendimi güvende hissettim. Antalya'da 2 aydır kalıyoruz ve akşamları rahatlıkla dışarı çıkabiliyoruz. Çin'e dönünce buradaki ailemi de özleyeceğim." diye konuştu.

Luoxi Xu ise Müslüman olduğu için mutlu olduğunu ve dini daha fazla öğrenmek için Çince yazılmış İslami kitaplar okuduğunu kaydetti.


"İlk defa tanışmamıza rağmen yıllardır tanışıyormuşuz gibiydi"

Emekli hemşire Aysel Akgüç, Çin ve Kore dizilerine ilgisi sayesinde bazı kelimeleri bildiğini, ilk tanıştıklarında çiftle kendi dillerinde iletişim kurmaya çalıştığını belirtti.

Bir süre İngilizce ve çeviri uygulaması aracılığıyla sohbet ettiklerini anlatan Akgüç, onları evlerinde Türk kahvaltısı yapmaya davet ettiğini söyledi.

Çiftin ertesi gün davetlerini kabul ederek evlerine geldiğini aktaran Akgüç, "Aramızda güzel bir enerji oldu. İlk defa tanışmamıza rağmen yıllardır tanışıyormuşuz gibiydi. Birlikte güzel vakit geçirdik. Bize İslamiyet'le ilgili sorular sordular. Ben de meraklı olduklarını görünce onlara Kur'an-ı Kerim hediye ettim. Bunu Müslüman olmaları için değil, kutsal kitabımızı tanımaları için verdiğimi söyledim." dedi.

Çiftin hediyeyi inceledikten sonra kendisine mesaj gönderdiğini kaydeden Akgüç, şöyle konuştu:

"Bana, 'Senin bize hediye ettiğin kitap bir sanat eseri gibi, çok etkilendik.' diye yazdılar. Çin'e dönünce de Müslüman olmaya karar vermişler. Allah insana hidayeti nasip edecekse bir şeyleri ve birilerini vesile kıldığına inanıyorum. Biz belki buna vesile olmuş olabiliriz. Onların içindeki bu duyguyu, bu coğrafyalarda duydukları ezan sesleri ve insanların cana yakınlığı açığa çıkarmış olabilir. Bizim onlara davranışlarımız, gösterdiğimiz ilgi, alaka ve samimiyet, Müslüman bir ülkede tanıdıkları insanların davranışları mutlaka etkili olmuştur."


"Gözyaşlarıyla namaz kıldı"

Abdurrahman Akgüç de Çinli çiftle tanıştıktan sonra aralarında aile bağı oluştuğunu belirterek, kendilerine "nene" ve dede anlamına gelen "yeye" diye hitap etmeye başladıklarını söyledi.

Moyuan Song'un bir gün kendisiyle camiye gelmek istediğini dile getirdiğini anlatan Akgüç, "Song, namaz sırasında duygulandı. Gözyaşlarıyla namaz kıldı. İslamiyet'i öğrenebilmeleri amacıyla Diyanet tarafından Çince Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler içeren kitaplar hediye edildi. Biz onları evlatlarımız gibi görmeye başladık. Aramızdaki mesafeye rağmen iletişimimiz sürdü. Gelecek yıl mayıs ayında inşallah biz de Çin'e giderek onları ziyaret edeceğiz. Kendi çocuklarımız aradığında nasıl seviniyorsak Murat ve Leyla aradığında veya mesaj yazdığında da aynı duyguyu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başlıklar :Çinli çiftMüslümanAntalya
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet