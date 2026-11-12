'Palamut bitti' derken ortaya çıkan tablo balıkçıları şoke etti: 23 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

'HAMSİ AZ DA OLSA GELİYOR'





Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Palamutta aynı bolluk ve bereket sürüyor. İnşallah devamı da bu şekilde gelecek. Şaşkınım çünkü en son 2003 yılında böyle bir palamut bolluğu olmuştu. Sürecek gibi de duruyor. Sanki palamut bizi çok sevdi, burada kalmaya devam ediyor. Hamsi az da olsa geliyor. İnsanlar palamuttan sonra hamsiye yönelmek istiyor. İnşallah hamsi de bol olacak, tadına varacağız. İstavrit, sargan ve diğer çeşitler de var. Bu sene beklenen seneydi, devamını bekliyoruz" dedi.