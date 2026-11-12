Bodrum'da şok gelişme: Dünyaca ünlü televizyon yıldızı cinayet şüphesiyle tutuklandı

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Giyim mağazasında başlayan tartışma ölümle sonuçlandı

Geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasına gelen Portekiz uyruklu Campbell Franco ve Joao Grant Franco adlı iki kişi, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan adlı genç, turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı. Ağır yaralanan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Portekiz uyruklu iki turist ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi

Özel yatlarda kaptanlık yaptığını belirten şüpheli Joao Grant Franco, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Diğer şüpheli kardeşi Carlos Campbell Franco ise kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini savunarak, ağabeyinin Muhammet Koyabakan’a vurmadığını, maktulün dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini iddia etti.

Reklam Reklam

Muhammet Koyabakan’a yere düştükten sonra vurmadığını, aksine yardım etmeye çalıştığını öne süren Carlos Franco, olay esnasında alkollü olduklarını, ağabeyi Joao Franco’nun "dur, dur" diyerek araya girmeye çalıştığını ancak karşı tarafın saldırıyı devam ettirdiğini öne sürdü.

Portekizli yat kaptanının televizyon geçmişi ortaya çıktı

Bodrum’da yaşanan bu olay, dünyada geniş yer buldu. Olayın faili Joo Grant Franco’nun, 1 Temmuz 2013’te ABD’de yayın hayatına başlayan Below Deck isimli reality programında dört sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.