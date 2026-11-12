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Türk Telekom sürdürülebilir teknoloji çözümlerini COP31'de tanıtıyor

14:24, 12/11/2026, Perşembe
AA
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Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin ilk kez böyle önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Türk Telekom, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda geliştirdiği teknoloji ve altyapı çözümlerini, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) tanıtıyor.

COP31'in "Master Partner"ı ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom, Yeşil Bölge'de kurduğu pavilyonda dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki projelerini uluslararası katılımcılara sunuyor.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin ilk kez böyle önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

COP31'in yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele açısından değil, Türkiye'nin altyapı, teknoloji ve iletişim kapasitesinin dünyaya tanıtılması bakımından da önemli bir fırsat sunduğunu belirten Şahin, Türk Telekom olarak organizasyona katkı sağlamaktan heyecan duyduklarını ifade etti.

Şahin, COP31'in Türkiye'ye kazandırılmasındaki vizyonu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, organizasyonun hazırlık sürecindeki çalışmaları nedeniyle de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Dünyaya verilecek mesajları bizim altyapımızla ileteceğiz

Bakan Kurum'un hazırlık sürecini ilk günden itibaren yürüttüğünü aktaran Şahin, Türk Telekom'un sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biz de bu vizyon çerçevesinde elimizden geldiğince Türk Telekom olarak ülkemizin ve milletimizin bu güzel değerlerini bütün dünyaya ileteceğiz. Türk Telekom'un yaptığı bütün çalışmaların temelinde sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve sıfır emisyon var. Bunlarla ilgili yaptığımız çalışmalar çok fazla. Türkiye'de sürdürülebilirlik endeksinde en üst safhadayız. Yaptığımız alternatif enerji yatırımlarında şu anda belki de kurumlar arasında birinci sıradayız."

Şahin, veri merkezleri inşa eden ve işleten bir şirket olduklarını vurgulayarak, yatırımlarını sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türk Telekom'un COP31 kapsamında kurduğu pavilyonun tamamının geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlandığını belirten Şahin, Türkiye'nin sıfır atık anlayışını ve COP toplantılarındaki anlayışı çok önceden benimsediğini dile getirdi.

Şahin, "Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Sıfır Atık Hareketi bunun en önemli hareketlerinden biridir. Kurum ve kuruluşlarda Sıfır Atık mantığını benimseten, çocuklarımıza, milletimize bunu öğreten bir projeden bahsediyoruz" dedi.

Başlıklar :31. Taraflar KonferansıBirleşmiş MilletlerCOP31Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin
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Türk Telekom sürdürülebilir teknoloji çözümlerini COP31'de tanıtıyor
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin ilk kez böyle önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.
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