Büyük kurultay için Yargıtay’ı bekleyecek

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Üye listeleri bugün itibarıyla ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak. Bir hafta boyunca askıda kalacak listelere ilişkin itirazlar değerlendirildikten sonra kesin listeler oluşturulacak. Üye listelerinin kesinleşmesinin ardından mahallelerde delege seçimleri gerçekleştirilecek. Bu aşamanın tamamlanmasıyla ilçe kongreleri, sonrasında ise il kongreleri yapılacak. CHP yönetimi, ilçe ve il kongrelerini en geç mart ayına kadar tamamlamayı hedefliyor.

Ancak büyük kurultayın gerçekleştirilebilmesi için Yargıtay’ın mutlak butlan davasına ilişkin incelemesinin sonuçlanması beklendiği ifade ediliyor.

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