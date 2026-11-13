Bahçeli ile komisyon buluşması

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Acımız büyük

Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu dört asker şehit oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, acı haberin ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, şehitler için Allah’tan rahmet, aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri için sabır diledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve bakanlar başta olmak üzere çok sayıda isim de taziye mesajı paylaştı; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Rabbimizden niyazım sabır ve metanetimizi arttırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır." ifadelerini kullandı.