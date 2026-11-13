Bahçeli ile komisyon buluşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’de gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
BU HAFTAKİ TUR TAMAMLANDI
MHP ziyaretiyle birlikte Kurtulmuş, bu haftaki siyasi parti turunu tamamlamış oldu. Kurtulmuş’un gelecek hafta da siyasi parti gruplarıyla temaslarını sürdürmesi bekleniyor. Bu kapsamda Kurtuluş’un Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etmesi planlanıyor. Görüşmelerde, Çerçeve Yasa kapsamında oluşturulması öngörülen İzleme Komisyonu’nun yapısı, görev alanı ve çalışma usullerine ilişkin değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.