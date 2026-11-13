Parti meclisi netleşiyor

Özel, bugün 81 il başkanıyla bir araya gelerek 150 kişiye çıkarılan Parti Meclisi'nin (PM) örgüt grubunda yer alacak 40 ismi netleştirecek. İl başkanlarıyla görüşmesinin ardından eski milletvekilleriyle buluşacak olan Özel, bu isimlerden bir Danışma Kurulu oluşturmayı planlıyor.
Mutlak butlan sürecinde ve Yeni Parti'ye geçiş aşamasında kendisine destek veren eski vekillere teşekkür edecek olan Özel, tecrübelerinden parti çalışmalarında yararlanmayı hedefliyor. Yeni Parti’nin ilk olağan kurultayı, 1202 delegenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin blok liste yöntemiyle yapılması bekleniyor.
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