Antalya’daki Erdoğan-Amedi görüşmesinde Terörsüz Bölge ve Kalkınma Yolu vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Tekin’den MHP lideri Bahçeli’ye makamında ziyaret: Hem taziyede bulundu hem düğüne davet etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Bahçeli’ye vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziyelerini ileten Tekin, kendi kızının düğününe de davette bulundu. Ziyarette Bakanlık tarafından hazırlanan Türk dünyası temalı iki kitap da Bahçeli’ye takdim edildi.