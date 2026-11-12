Antalya’daki Erdoğan-Amedi görüşmesinde Terörsüz Bölge ve Kalkınma Yolu vurgusu

12/11/2026, Perşembe19:19
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
39

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir12 Kasım 2026 19:37 PerşembeSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuşuyor12 Kasım 2026 19:28 PerşembeSON DAKİKA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü12 Kasım 2026 19:15 PerşembeSON DAKİKA
Türkiye'nin aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluştan tüm dünyaya çağrı12 Kasım 2026 18:28 PerşembeSON DAKİKA
Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti12 Kasım 2026 17:37 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektirCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuşuyorMalatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştüTürkiye'nin aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluştan tüm dünyaya çağrıÜlkede ilk Müslüman senatör seçilen Sayed: 'Kur'an üzerine yemin edeceğim'

Antalya’daki Erdoğan-Amedi görüşmesinde Terörsüz Bölge ve Kalkınma Yolu vurgusu

18:32, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Erdoğan ve Amedi, Antalya’daki zirve kapsamında ikili temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya’da Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken Erdoğan, Irak’tan Terörsüz Bölge hedefine yönelik desteğini artırarak sürdürmesini beklediklerini ifade etti. Kalkınma Yolu Projesi ve enerji alanındaki iş birliği de görüşmenin gündeminde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya’da bulunan Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Irak arasında üst düzey temaslarda yakalanan ivmenin ikili ilişkilere dinamizm kazandırdığını belirtti.

Kalkınma Yolu Projesi gündemde

Irak’ın dünyaya bağlantısını güçlendirecek Kalkınma Yolu Projesi’nde ilerlemeler sağlandığını ifade eden Erdoğan, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergâh ortaya çıkaracağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini de vurguladı.

Irak’a Terörsüz Bölge çağrısı

Görüşmede bölgesel güvenlik konusuna da değinen Erdoğan, Türkiye’nin "Terörsüz Bölge" hedefine Irak’ın desteğini artırarak sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, söz konusu hedefe ulaşılmasının her iki ülkeye de fayda sağlayacağını dile getirdi.


Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çevre kıyımı' çıkışı dünyada yankılandı

Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanIrak CumhurbaşkanıNizar AmediCOP31Antalya
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Antalya’daki Erdoğan-Amedi görüşmesinde Terörsüz Bölge ve Kalkınma Yolu vurgusu
Erdoğan ve Amedi, Antalya’daki zirve kapsamında ikili temaslarda bulundu.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet