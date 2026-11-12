Antalya’daki Erdoğan-Amedi görüşmesinde Terörsüz Bölge ve Kalkınma Yolu vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya’da bulunan Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye ile Irak arasında üst düzey temaslarda yakalanan ivmenin ikili ilişkilere dinamizm kazandırdığını belirtti.
Kalkınma Yolu Projesi gündemde
Irak’ın dünyaya bağlantısını güçlendirecek Kalkınma Yolu Projesi’nde ilerlemeler sağlandığını ifade eden Erdoğan, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergâh ortaya çıkaracağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini de vurguladı.
Irak’a Terörsüz Bölge çağrısı
Görüşmede bölgesel güvenlik konusuna da değinen Erdoğan, Türkiye’nin "Terörsüz Bölge" hedefine Irak’ın desteğini artırarak sürdürmesini beklediklerini ifade etti.
Erdoğan, söz konusu hedefe ulaşılmasının her iki ülkeye de fayda sağlayacağını dile getirdi.
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