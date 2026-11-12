Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da diplomatik temaslarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmak üzere Antalya'da bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Görüşmeden görüntüler paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un tokalaşmasının ardından gerçekleştirdiği görüşme, Cumhurbaşkanlığı tarafından kaydedilen görüntülerle kamuoyuna yansıdı. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
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