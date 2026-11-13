Kaynakların özel fonda değerlendirilmesi söz konusu değil

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Göktaş, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın fon kaynaklarının yatırım fonlarında değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin sorusuna yanıt verdi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasına dâhil olduğunu söyleyen Göktaş, “Sosyal Yardımlaşma Fonu kaynaklarının tüm gelirleri Merkez Bankası nezdinde tutulmakta ve kullanılacak kaynaktan kalan tutar her akşam Merkez Bankası hesabımıza aktarılıyor” dedi.
Aile ve Gençlik Fonu kaynaklarının ise Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında yönetildiğini ifade eden Göktaş, “Özetle, her iki fon için kaynakların özel fonlarda değerlendirilmesi söz konusu değildir” şeklinde konuştu.
90'larda erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı
Geçmişte uygulanan aile planlaması politikalarını eleştiren Göktaş, 1990'lı yıllarda erkeklerin kamu eliyle kısırlaştırıldığını söyledi.
Göktaş, “Bakın, erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı bu ülkede. Normal mi? 90'lı yıllarda” dedi.
Milletvekillerinin itirazları üzerine söz konusu döneme ait gazete manşetlerini gösterebileceğini belirten Göktaş, “Utanç duymamız gereken bir durum, utanç verici bir politika” ifadelerini kullandı.
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