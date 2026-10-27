Bir ay önce oluştuğu tahmin ediliyor: Operatör faciayı son anda önledi

Karapınar, coğrafi yapısı ve yeraltı sularının çekilmesi nedeniyle uzun yıllardır obruk tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son olarak ilçeye bağlı Kamışağlı mevkiinde yeni bir obruk oluştu. Bir mısır tarlasında yaklaşık bir ay önce oluştuğu tahmin edilen obruk, mısırların boyunun uzun olması sebebiyle ilk etapta fark edilemedi. Ancak hasat için tarlaya giren biçerdöver operatörleri, tarlada ilerlerken aniden karşılarına çıkan büyük çukuru son anda fark etti. Yapılan ilk incelemelere göre obruğun çapının yaklaşık 10 metre, derinliğinin ise 8 metre olduğu belirlendi.