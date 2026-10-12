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Yarının Köyleri’nin altıncı dijital merkezi Konya Yarma’da açıldı

Yarının Köyleri’nin altıncı dijital merkezi Konya Yarma’da açıldı

12:26, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yarının Köyleri’nin altıncı dijital merkezi Konya Yarma’da açıldı
Yarma Dijital Merkezi, yerel üretimi ve girişimciliği dijital araçlarla güçlendirirken, bölge halkını teknoloji ve dijital becerilerle buluşturacak.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri Projesi’nin altıncı Dijital Merkezi, Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Yarma Mahallesi’nde açıldı. Yarma Dijital Merkezi, üreticiler, girişimciler, çocuklar, gençler ve çiftçiler gibi bölge halkının farklı kesimlerini teknoloji, dijitalleşme ve yeni becerilerle buluşturacak.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri Projesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Adana Kürkçüler, İzmir Ulamış, Diyarbakır Bağıvar, Sakarya Taraklı ve Denizli İnceler’in ardından projenin altıncı Dijital Merkezi Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Yarma Mahallesi’nde hayata geçirildi. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Soğuksu’da Dijital Merkezin kurulum çalışmaları sürerken, proje kapsamındaki eğitim ve faaliyetler devam ediyor.

Yarma Dijital Merkezi’nin resmi açılışı Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Özütok, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Elektronik Ticaret Daire Başkanı Hüseyin Ücer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar merkezi gezerek düzenlenecek eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yarının Köyleri Projesi ile teknoloji olanaklarının kırsala ulaştırılması, üretimin güçlendirilmesi, yerel değerlerin korunması ve kırsal kalkınmanın dijital araçlarla desteklenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında açılan Dijital Merkezlerde üretici ve girişimcilere ürün geliştirme, markalaşma, dijital pazarlama, e-ticaret ve e-ihracat gibi alanlarda destek sağlanırken, çocuklar ve gençler dijital okuryazarlık, yapay zekâ, kodlama ve robotik gibi alanlarda eğitimlerle buluşuyor.

Yarının Köyleri Projesi kapsamında Yarma Dijital Merkezi’nde gerçekleştirilecek faaliyetler projenin yerel ortakları olan Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Belediyesi ve Konya Ticaret Odası iş birliği ile uygulanacak.

Merkez Konya’dan yeni başarı hikayeleri çıkmasına zemin hazırlayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru; “Yarının Köyleri Projesi’nin altıncı durağında Konya olarak ‘Yarma Dijital Merkezi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde; Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, Karatay Belediyemiz, Konya Ticaret Odamız ve KTO Karatay Üniversitemizin katkılarıyla hizmete açtığımız merkezimiz, kırsal kalkınmayı teknolojiyle buluşturan önemli bir adım niteliğinde. Hedefimiz; gençlerimizin doğduğu yerde geleceğini kurması, kadınlarımızın emeğinin dijital pazarlarda değer bulması ve çiftçilerimizin teknolojinin imkânlarından yararlanarak daha verimli üretim yapmasıdır. E-ticaretten akıllı tarıma, girişimcilikten teknoloji eğitimlerine kadar geniş bir alanda hizmet verecek Yarma Dijital Merkezi sayesinde şehrimizin güçlü üretim kültürünü ve yerel değerlerini Türkiye’ye ve dünyaya daha güçlü şekilde tanıtacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kırsaldaki üreticilerimizin ve gençlerimizin yanında olmaya, teknoloji odaklı kalkınma anlayışımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino şöyle konuştu:

“Bugün, Trendyol ile iş birliğimizde bir başka önemli dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Yarının Köyleri girişimimiz kapsamında dijital becerileri, teknolojiyi ve ekonomik fırsatları kırsalda yaşayanlara daha da yaklaştırıyoruz. Trendyol ve yerel ortaklarımızla birlikte, yerel üreticilerin üretim, markalaşma ve pazarlama süreçlerinde dijital araçları kullanarak daha geniş pazarlara erişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Yarının Köyleri kapsamında Adana, İzmir, Sakarya, Diyarbakır ve Denizli’de dijital merkezler kurduk. Bu girişim Türkiye genelinde genişlemeye devam ederken, Konya’nın da bu ağa katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yarma Dijital Merkezi bir dijital merkezden çok daha fazlasını ifade ediyor. Yerel potansiyeli dijital ekonomiyle buluşturarak, kırsalda yaşayanların kendi geleceklerini aktif olarak şekillendirmelerine katkı sağlıyor”

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Teknolojinin ve e-ticaretin sunduğu imkanların yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiği inancıyla Yarının Köyleri projesini hayata geçirdik. Bugün altıncı Dijital Merkezimizi Konya Yarma’da açarken, bu vizyonu Türkiye’nin farklı bölgelerine taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımızı bulunduğu bölgenin ihtiyaçları ve yerel değerleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu yıl ayrıca, Yarının Köyleri faaliyetlerini, dijital merkezlerin bulunduğu şehirlerin dışına da taşıyarak etkimizi artırmayı hedefliyoruz. Yarma’da da üreticilerimizin ürünlerini geliştirmelerine ve yeni pazarlara ulaşmalarına, çocukların ve gençlerin teknolojiyle daha güçlü bağ kurmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugüne kadar Yarının Köyleri kapsamında yaklaşık 10 binden fazla kişiye ulaştık. Şimdi Konya’dan da üreticilerimizin, girişimcilerimizin ve gençlerimizin yeni başarı hikâyelerinin çıkmasını istiyoruz. Bu merkezin hayata geçmesinde bizimle birlikte çalışan UNDP’ye ve tüm yerel paydaşlarımıza teşekkür ediyorum”
KTO Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Özütok;
“Akademik bilgi ile yerel deneyimin buluşmasının, Yarma’nın sahip olduğu potansiyelin daha görünür hâle gelmesine ve yeni fırsatların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Yarma; güçlü üretim kültürü, köklü yerel değerleri, girişimci insan kaynağı ve sahip olduğu potansiyelle önemli bir birikime sahip. Şimdi bu birikimi teknolojiyle destekleyerek geleceğe taşımak, yerel değerleri daha geniş kitlelerle buluşturmak ve yeni nesillerin dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan daha güçlü şekilde yararlanmasını sağlamak için önemli bir adım atıyoruz. Yarma Dijital Merkezi’nin öğrenmenin, üretmenin, paylaşmanın ve birlikte geliştirmenin merkezi olacağına inancımız tamdır”
 dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca,
"Karatay Belediyesi olarak biz de bu projeye güçlü bir yerel sahiplenmeyle katkı sunma gayretiyle hareket ederek, geçmişte belde belediyesi binası olarak hizmet veren bu yapıyı bugün öğrencilerimizin, çiftçilerimizin, girişimcilerimizin ve kooperatiflerimizin kullanacağı bir dijital merkeze dönüştürdük. Buradaki amacımız yalnızca bir ürün ortaya çıkarmak değil; emeği değere, yerel üretimi markaya, markayı da sürdürülebilir bir ekonomik katkıya dönüştürmektir"
 dedi.

Dijital merkezin yol haritası yerel ihtiyaçlarla şekillendi

Konya Yarma Dijital Merkezi’nde yürütülecek çalışmalar, bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve kooperatiflerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda şekillendirildi. Projenin yerel paydaşları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Konya Ticaret Odası ve Karatay Üniversitesi yer alıyor.

Merkezde üretici, girişimci ve kooperatiflerin katma değerli ürün geliştirme, markalaşma ve dijital araçlardan yararlanma kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra çocuklar, gençler ve bölge halkına yönelik dijital kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Konya’nın yerel ürünleri, zanaatları ve kültürel değerleri de merkezin çalışmalarında bölgedeki paydaşlarla oluşturulan yol haritası doğrultusunda ele alınacak.

Yarının köyleri ağı büyümeye devam ediyor

2022 yılında başlayan Yarının Köyleri Projesi, teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatları kırsala taşıyarak yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 10 binden fazla kişiye ulaşıldı. Yarının Köyleri Butiği’nde bugün 29 üreticinin 500’den fazla ürünü tüketicilerle buluşuyor. Eğitimlerini tamamlayan yeni üreticilerin ve kooperatiflerin katılımıyla bu ağ daha da büyümeye devam edecek.


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Başlıklar :konyaTrendyolyarının köyleri
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