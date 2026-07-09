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Ekonomi
Trendyol ekosistemi 1 liralık etkiyi 7’ye katlıyor

Trendyol ekosistemi 1 liralık etkiyi 7’ye katlıyor

12:15, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol ekosistemi 1 liralık etkiyi 7’ye katlıyor
Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, 2025 Sosyoekonomik Etki Raporu'nu değerlendirdi:

Trendyol, 2025 Sosyoekonomik Etki Raporu’nu açıkladı. KPMG Türkiye danışmanlığı ile hazırlanan rapora göre Trendyol'un her 1 TL'lik faaliyeti Türkiye ekonomisinde 6,94 TL'lik etki oluşmasını sağladı. Perakende ticaret, tekstil ve giyim, kara taşımacılığı, gıda ve içecek, enerji, finansal hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde değer yaratılmasına öncülük eden Trendyol, bir e-ticaret platformundan öte Türkiye ekonomisine katkı sağlayan ve dijital dönüşümünü destekleyen bir ekosistem haline geldi. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere girişimcileri merkeze alan kapsayıcı bir model uygulayan Trendyol, yerli üretimi yalnızca yurt içine değil, e-ihracat aracılığı ile Avrupa'dan Körfez bölgesine 35 ülkede küresel pazarlara da açıyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, KPMG Türkiye danışmanlığı ile hazırlanan 2025 Sosyoekonomik Etki Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, Türkiye ekonomisinde üretim, istihdam ve büyüme açısından önemli bir ekonomik etki oluşturan Trendyol, yerel işletmeler ve KOBİ'ler için ölçeklenebilir bir büyüme altyapısı sunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ihracata entegrasyonuna katkı sağlayan platform, yanı sıra lojistik ve dağıtım ağlarının gelişimini destekliyor. Üretim, lojistik, ihracat ve gelir zinciri etkisi yaratmasıyla Trendyol, kalkınmanın toplumun her kesimine yayılmasına öncülük ediyor. 2025 yılında 40 milyonu aşkın müşteriye hizmet sunan Trendyol, 1 milyardan fazla ürün satışı gerçekleştirdi ve günlük kullanıcı sayısında 20 milyonu geçti. 250 bini aşkın iş ortağıyla faaliyet gösteren Trendyol, üretim ve imalattan başlayıp lojistik ve taşımacılık, perakende ticaret, teknoloji ve yazılım, finansal hizmetler, depo ve dağıtıma kadar sektörler arasında uçtan uca bağlantı kuruyor.

Söz konusu ekonomik hareketlilik üretim, istihdam ve gelir artışıyla daha geniş bir etki alanı yaratırken, Trendyol’un her 1 TL'lik faaliyeti, Türkiye ekonomisinde 6,94 TL'lik etki oluşmasını sağlıyor.

1 TL’den 6,94 TL’ye: Ekonomide Dalga Etkisi

Toplam etkinin 7’ye katlanması, Trendyol üzerinden gerçekleşen ticaretin yalnızca platform üzerindeki satışlarla sınırlı kalmadığını, ulusal üretim zincirini harekete geçirip farklı sektörlerde istihdam ve gelir oluşturduğunu gösterdi. Birçok sektörü birbirine bağlayan Trendyol, bir e-ticaret platformundan öte Türkiye ekonomisini destekleyen ve dönüştüren bir ekosistem olarak öne çıktı. Etki raporuna göre, 1 TL'den 6,94 TL'ye ulaşan etki çarpanının sektörlere göre dağılımında perakende ticaret yüzde 11 pay aldı. Trendyol’un toplam ekonomik etkisinde ikinci sıradaki tekstil ve giyim ise yüzde 6'lık paya ulaştı.

Yerli üretim e-ihracatla küresel pazarlara açılıyor

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, 2025 Sosyoekonomik Etki Raporu'nu şu sözlerle değerlendirdi:

"Yerli üreticilerimiz, esnafımız ve KOBİ'lerimizle birlikte Türkiye ekonomisinde her geçen gün daha fazla değer üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanındaki iş ortaklarımızın ürünlerini yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa ve Asya kıtalarında milyonlarca kullanıcıyla buluşturuyoruz. Raporumuz, Trendyol üzerinden gerçekleşen ticaretin yalnızca platform üzerindeki satışlarla sınırlı kalmadığını; üretimden lojistiğe, perakendeden tekstil ve giyime kadar birçok sektörde istihdam ve gelir yaratan bir etki oluşturduğunu ortaya koyuyor. Trendyol'un her 1 TL'lik faaliyetinin Türkiye ekonomisinde 6,94 TL'lik etki yaratması da ekosistemimizin oluşturduğu değerin somut bir göstergesi. Yerel işletmeler ve KOBİ'ler için ölçeklenebilir bir büyüme altyapısı sunarken, e-ihracata erişimi kolaylaştırıyor, Anadolu’daki yerli üretimin küresel pazarlara açılmasına katkı sağlıyoruz. Bir kez daha görüyoruz ki KOBİ'lerin güçlenmesi, Türkiye'nin üretim gücünün, istihdamının ve sürdürülebilir kalkınmasının da güçlenmesi anlamına geliyor."

Trendyol'un istihdam etkisinin sektörlere göre dağılımında ise perakende ticaret, gıda ve içecek, kara taşımacılığı ve tarımın ilk dört sırayı aldığı görüldü.

Trendyol verileri, satıcıların e-ticaret faaliyetlerinin yalnızca büyükşehirlerde yoğunlaşmadığını da ortaya koydu. Satıcıların dağılımında ilk üç bölge Marmara Bölgesi yüzde 50, İç Anadolu Bölgesi yüzde 15, Ege Bölgesi yüzde 13 olarak sıralandı.

Trendyol, yerli üreticiye sunduğu yapay zeka destekli dil modeliyle (LLM) satıcıların onlarca farklı dilde ürün açıklaması oluşturmasını ve müşteri sorularının anında çevrilmesini mümkün kılıyor. Platform ayrıca, 2024, 2025 ve 2026’da üst üste üç yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "E-İhracat Şampiyonu" seçildi.

50 binden fazla kadın girişimci dijital ekonomiye katıldı

Kadın girişimcileri merkeze alan kapsayıcı bir model uygulayan Trendyol, sağladığı dijital pazaryeri erişimiyle kadın üreticileri geniş müşteri kitlelerine ulaştırdı. Rapora göre, aktif olarak dijital ekonomiye katılan 50 bini aşkın kadın girişimci, diğer kadınlar için bir rol modeli haline geldi. Dolap uygulamasında ise ürünlerini satarak hane ekonomisine ek gelir getiren kadınların sayısı 250 bini geçti.

Yarının Köyleri’nden Trendyol Sanat’a: Her alanda sosyal etki

Trendyol, ekonomik etkisinin yanı sıra eğitim, dijital fırsat eşitliği, kadınların ekonomik hayata katılımı, kültür-sanat ve spor alanlarında yürüttüğü projelerle sosyal etkisini de artırmayı sürdürüyor. Yarının Köyleri ve Dijital Usta ile yerel üreticilerin ve küçük işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlayan Trendyol, Sepette İyilik Hareketi ile sivil toplum kuruluşlarını desteklerken, Trendyol Sanat aracılığıyla Türkiye'nin kültür ve sanat üretimini uluslararası platformlarda görünür kılmaya katkı sunuyor.

Spor yatırımlarıyla toplumsal kalkınmayı destekleyen çalışmalar yürüten Trendyol, Türkiye Futbol Milli Takımları, Türkiye Voleybol Milli Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne verdiği desteğin yanı sıra, 2023-2024 sezonundan bu yana Türkiye Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğunu üstleniyor. Uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli takımlar ve sporculara kesintisiz destek sunan Trendyol, Fabrika Voleybol Okulları Projesi'yle on binlerce çocuğun voleybolla tanışmasına katkı sağlıyor.

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