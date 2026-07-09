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Ekonomi
Kıtada hesaplar değişti: Oyun kurucu Türkiye oldu tüm dünyanın gözü bu bölgede

Kıtada hesaplar değişti: Oyun kurucu Türkiye oldu tüm dünyanın gözü bu bölgede

10:30, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:37, 09/07/2026, Perşembe
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Kıtada hesaplar değişti: Oyun kurucu Türkiye oldu tüm dünyanın gözü bu bölgede
Afrika'da Türk rüzgarı: İhracat rekor seviyeye çıktı

Ticaret diplomasisiyle Afrika'daki ekonomik etkisini artıran Türkiye, ihracatta da istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk altı ayında Afrika ülkelerine yapılan ihracat 11 milyar dolara ulaşırken, Fas, Mısır, Libya ve Cezayir Türk şirketlerinin en güçlü pazarları arasında yer aldı.

Türkiye, son yıllarda izlediği ticaret diplomasisiyle Afrika kıtasındaki ekonomik etkisini her geçen gün artırıyor. Karşılıklı yatırımlar ve stratejik iş birliklerinin desteğiyle Türk şirketleri kıtanın birçok ülkesinde faaliyet alanını genişletirken, bu ivme ihracat rakamlarına da yansıdı.

Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 11 milyar dolara ulaştı. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri, Türk ihracatçıları için en güçlü pazarlar arasında öne çıktı.

Bölgede oyunu Türkiye kuruyor

Ticaret Bakanlığı'nın 2003 yılından bu yana uyguladığı "Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" kapsamında karşılıklı yatırımlar teşvik edilirken, Türk şirketleri enerji, altyapı, tarım, sağlık, sanayi ve müteahhitlik alanlarında kıtanın önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu stratejinin ihracata yansıması da dikkat çekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 11 milyar dolara ulaştı. Artan ticaret hacmi, Türkiye'nin kıtayla geliştirdiği çok yönlü ekonomik ilişkilerin güçlendiğini ortaya koyuyor.

En fazla ihracat Fas'a yapıldı

Türkiye'nin Afrika'da en fazla ihracat yaptığı ülke 2,2 milyar dolarla Fas oldu. Fas'ı yaklaşık 2 milyar dolarla Mısır, 1,3 milyar dolarla Libya, 950,9 milyon dolarla Cezayir ve 619,4 milyon dolarla Tunus izledi. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri, Türk ihracatçıları ve yatırımcıları açısından stratejik pazar konumunu koruyor. Fas'ta otomotiv, tekstil, lojistik, madencilik ve demir-çelik sektörlerinde faaliyet gösteren Türk şirketleri, 2030 FIFA Dünya Kupası öncesinde hız kazanan ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla yeni fırsatlar yakalamayı hedefliyor. Mısır'da ise akıllı şehir projeleri, enerji, imalat sanayi ve turizm alanlarında iş birlikleri öne çıkarken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Libya'da altyapı ve yeniden yapılanma projeleri Türk müteahhitleri için önemli bir potansiyel oluştururken, Cezayir ile enerji, sanayi ve inşaat alanlarında geliştirilen ortaklıkların da 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini desteklemesi bekleniyor.

Afrika'da yeni fırsatlar

Afrika, Türk şirketleri için ihracatın yanı sıra yatırım ve müteahhitlik alanlarında da önemli fırsatlar sunuyor. Fas, Mısır, Libya ve Cezayir'de ulaştırma, enerji, sanayi, akıllı şehirler ve altyapı projeleri öne çıkarken, otomotiv, tekstil, demir- çelik ve lojistik sektörlerinde yeni iş birlikleri geliştiriliyor. Türkiye, ticaret diplomasisiyle kıtadaki ekonomik varlığını güçlendirerek uzun vadeli ortaklıklarını büyütmeyi hedefliyor.


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Başlıklar :TürkiyeihracatAfrikaFasMısırLibya
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