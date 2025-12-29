Harekete geçtiler Türkiye'yi üs yapacaklar: Muhteşem üçlü güçlerini birleştirecek

Türkiye, ABD'li teknoloji devlerinin merkez üssü haline geliyor. Google'ın Türkiye'ye 10 yıl içerisinde 3 milyar dolar yatırım planını duyurmasının ardından Tesla ve Amazon'un da Türkiye'ye yatırım hazırlığında olduğu belirtildi.





Sektörden alınan bilgiye göre, Tesla ve Amazon, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yönetim ofisi için çalışmalara çoktan başladı. Şimdilik sır gibi saklanıyor.





Türkiye Gazetesi'ne göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Google'ın da aynı binaya taşınacağı konuşuluyor. Yani Tesla, Amazon ve Google, Türkiye'deki operasyonlarını aynı çatı altında yönetecek.





ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP MI?

İstanbul'daki merkez, ofisin çok ötesinde bir merkez üs olacak. Yapılan hazırlıklar bunu gösteriyor. Yüzlerce kişinin çalışacağı merkez yatırımların da habercisi. Tesla'nın CEO’su Elon Musk'ın 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New York'taki görüşmesi büyük heyecan uyandırmıştı.





Erdoğan, Türkevi'nde Musk'ı kabulünde Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek, Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti. Diğer yandan Musk, Türkiye'nin nadir elementlerine duyduğu ilgiyi saklamıyor.





Bütün bunlara rağmen Elon Musk'tan Erdoğan'ın çağrısına olumlu ya da olumsuz cevap gelmedi. Tesla'nın İstanbul'a yönetim ofisi kurması yatırım için somut bir adım mı, yakında netlik kazanacak.





AMAZON VE GOOGLE

Amazon Türkiye'de hem lojistik hem de e-ticaret anlamında faaliyet gösteriyor. Amazon'un Tuzla'da bulunan ve 100 milyon doları aşkın bir yatırımla hayata geçirdiği lojistik merkezi faaliyete başladığı Eylül 2022'den bu yana yüzlerce yeni istihdam sağlarken, Türkiye'deki KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine ve artan müşteri talebinin karşılanmasına da önemli katkılar sağlıyor.



