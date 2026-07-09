‘ALTIN’ İÇİN ÇİFTE BASKI

Bu arada FED, enflasyonu tetikleyen 3 riske dikkat çekerek; bu riskler yapay zekâ kaynaklı güçlü talep patlaması, gümrük tarifelerinin muhtemel etkileri ve Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmalar olarak sıralandı. Analistler, “Orta Doğu’daki yeni çatışmalara ek olarak daha şahin tonajlı FED tutanakları, altın üzerinde çifte baskı oluşturdu. FED'in faiz indirimlerini tamamen rafa kaldırması ve masaya tekrar faiz artışı ihtimalinin gelmesi, reel getirileri yukarıda tutuyor. Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için yüksek faiz ortamı sarı metali baskı altında tutuyor. Altının bu baskıyı kırabilmesi için 14 Temmuz'da ABD’de açıklanacak haziran TÜFE verisinin, enflasyonda net bir düşüşü göstermesi gerekecek” değerlendirmesinde bulunuyor.