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Altın yatırımcısına son uyarı: 14 Temmuz her şeyi değiştirebilir

Altın yatırımcısına son uyarı: 14 Temmuz her şeyi değiştirebilir

08:00, 09/07/2026, Perşembe
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Altın yatırımcısına son uyarı: 14 Temmuz her şeyi değiştirebilir

9 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.125 TL ve ons fiyatı 4.065 dolardan güne başlarken; Orta Doğu’da jeopolitik tansiyon ve “şahin” tonajlı FED tutanakları sarı metal için 2 risk olarak öne çıktı. Bu hafta %2’nin üzerinde gerileyen altın için merkez bankalarının alımları ise daha hızlı düşüşü frenliyor. Kısa vadede 4.000-4.200 dolar bandına dikkat çekilirken, 14 Temmuz’da açıklanacak ABD haziran TÜFE verisinin kritik olduğu vurgulanıyor.

Küresel piyasalarda Orta Doğu yeniden odak noktası olurken; ABD Başkan Donald Trump’ın “kendi görüşüne göre” ateşkesin sona erdiğini açıklaması, İran'a hava saldırılarının düzenlenmesi, yeni bir abluka tehdidi ve Tahran yönetiminin bütün bunlara karşılık vereceğini bildirmesi, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselişini beraberinde getirdi.

Küresel piyasalarda Orta Doğu yeniden odak noktası olurken; ABD Başkan Donald Trump’ın “kendi görüşüne göre” ateşkesin sona erdiğini açıklaması, İran'a hava saldırılarının düzenlenmesi, yeni bir abluka tehdidi ve Tahran yönetiminin bütün bunlara karşılık vereceğini bildirmesi, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselişini beraberinde getirdi.

ENFLASYON VE FAİZ BASKISI

Ankara’daki NATO zirvesinden gelen açıklamaların ardından petrol fiyatı 22 Haziran işlemlerinin ardından ilk defa 80 doları test ederken, piyasalarda yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz beklentileri yeniden öne plana çıkmaya başladı. Böylece altın fiyatları da jeopolitik risklerden beslenmek yerine “reel getiri baskısı altında kalarak” zayıf görünümünü devam ettirdi.

ENFLASYON VE FAİZ BASKISIAnkara’daki NATO zirvesinden gelen açıklamaların ardından petrol fiyatı 22 Haziran işlemlerinin ardından ilk defa 80 doları test ederken, piyasalarda yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz beklentileri yeniden öne plana çıkmaya başladı. Böylece altın fiyatları da jeopolitik risklerden beslenmek yerine “reel getiri baskısı altında kalarak” zayıf görünümünü devam ettirdi.

9 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN

Dünkü işlemlerde en düşük 4.021 dolara kadar gerileyen ons altın, bugün TSİ 06:00 itibarıyla 4.065 dolardan fiyatlandı. Ons fiyatında haftalık düşüş ise yüzde 2’nin de üzerinde gerçekleşiyor. Spot piyasada işlem gören 9 Temmuz 2026 gram altın fiyatı da 6.125 TL’den güne başladı. Altında dünkü düşüşün ardından bugün de zayıf görünüm öne çıkarken, Orta Doğu’daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

9 TEMMUZ 2026 GRAM ALTINDünkü işlemlerde en düşük 4.021 dolara kadar gerileyen ons altın, bugün TSİ 06:00 itibarıyla 4.065 dolardan fiyatlandı. Ons fiyatında haftalık düşüş ise yüzde 2’nin de üzerinde gerçekleşiyor. Spot piyasada işlem gören 9 Temmuz 2026 gram altın fiyatı da 6.125 TL’den güne başladı. Altında dünkü düşüşün ardından bugün de zayıf görünüm öne çıkarken, Orta Doğu’daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

FED TUTANAKLARI

Bu arada ABD Merkez Bankasının haziran ayı toplantısının tutanakları da yayımlandı. FED’in metinlerde "gevşeme eğilimi" gösteren ifadeleri temizlemesi, “masada bir faiz indiriminin bulunmadığı” şeklinde yorumlandı. Öte yandan tutanaklar, FED üyelerinin ikiye bölündüğünü gösterdi. Bazı üyeler faizlerin yıl sonuna kadar %3,50 - %3,75 aralığında kalmasını savunurken, bazı üyelerin “yeni bir faiz artışı gerekebileceği” yönündeki görüşleri öne çıktı. Piyasalar ise 2026 sonuna kadar en az bir faiz artışını fiyatlandırmaya devam ediyor.

FED TUTANAKLARIBu arada ABD Merkez Bankasının haziran ayı toplantısının tutanakları da yayımlandı. FED’in metinlerde "gevşeme eğilimi" gösteren ifadeleri temizlemesi, “masada bir faiz indiriminin bulunmadığı” şeklinde yorumlandı. Öte yandan tutanaklar, FED üyelerinin ikiye bölündüğünü gösterdi. Bazı üyeler faizlerin yıl sonuna kadar %3,50 - %3,75 aralığında kalmasını savunurken, bazı üyelerin “yeni bir faiz artışı gerekebileceği” yönündeki görüşleri öne çıktı. Piyasalar ise 2026 sonuna kadar en az bir faiz artışını fiyatlandırmaya devam ediyor.

‘ALTIN’ İÇİN ÇİFTE BASKI

Bu arada FED, enflasyonu tetikleyen 3 riske dikkat çekerek; bu riskler yapay zekâ kaynaklı güçlü talep patlaması, gümrük tarifelerinin muhtemel etkileri ve Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmalar olarak sıralandı. Analistler, “Orta Doğu’daki yeni çatışmalara ek olarak daha şahin tonajlı FED tutanakları, altın üzerinde çifte baskı oluşturdu. FED'in faiz indirimlerini tamamen rafa kaldırması ve masaya tekrar faiz artışı ihtimalinin gelmesi, reel getirileri yukarıda tutuyor. Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için yüksek faiz ortamı sarı metali baskı altında tutuyor. Altının bu baskıyı kırabilmesi için 14 Temmuz'da ABD’de açıklanacak haziran TÜFE verisinin, enflasyonda net bir düşüşü göstermesi gerekecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

‘ALTIN’ İÇİN ÇİFTE BASKIBu arada FED, enflasyonu tetikleyen 3 riske dikkat çekerek; bu riskler yapay zekâ kaynaklı güçlü talep patlaması, gümrük tarifelerinin muhtemel etkileri ve Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmalar olarak sıralandı. Analistler, “Orta Doğu’daki yeni çatışmalara ek olarak daha şahin tonajlı FED tutanakları, altın üzerinde çifte baskı oluşturdu. FED'in faiz indirimlerini tamamen rafa kaldırması ve masaya tekrar faiz artışı ihtimalinin gelmesi, reel getirileri yukarıda tutuyor. Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için yüksek faiz ortamı sarı metali baskı altında tutuyor. Altının bu baskıyı kırabilmesi için 14 Temmuz'da ABD’de açıklanacak haziran TÜFE verisinin, enflasyonda net bir düşüşü göstermesi gerekecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

SARI METALE ‘MERKEZ’ DESTEĞİ

Öte yandan merkez bankalarının güçlü alımları bu dönemde altına destek olarak fiyatlarda daha fazla düşüşün önüne geçiyor. Son olarak Çin Merkez Bankasının haziran ayında da 15 ton ile alımlarına devam etmesi ve üst üste 20 ay boyunca altın rezervlerini artırması dikkat çekmişti. Analistler, “Küresel merkez bankalarının fiziki talebi, FED şahinleştikçe, altının daha fazla çakılmasını önleyen en büyük kale konumunda bulunuyor” yorumunu yapıyor. Ons altın için kısa vadede 4.000 dolar psikolojik ve 3.940 dolar teknik destek olarak öne çıkarken, 4.200 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor.

SARI METALE ‘MERKEZ’ DESTEĞİÖte yandan merkez bankalarının güçlü alımları bu dönemde altına destek olarak fiyatlarda daha fazla düşüşün önüne geçiyor. Son olarak Çin Merkez Bankasının haziran ayında da 15 ton ile alımlarına devam etmesi ve üst üste 20 ay boyunca altın rezervlerini artırması dikkat çekmişti. Analistler, “Küresel merkez bankalarının fiziki talebi, FED şahinleştikçe, altının daha fazla çakılmasını önleyen en büyük kale konumunda bulunuyor” yorumunu yapıyor. Ons altın için kısa vadede 4.000 dolar psikolojik ve 3.940 dolar teknik destek olarak öne çıkarken, 4.200 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor.
Başlıklar :AltınGram AltınÇeyrek Altın
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